Reporta EU destrucción de 16 buques minadores de Irán en el Estrecho de Ormuz

Un nuevo riesgo asoma en el Estrecho de Ormuz: minas marinas instaladas por Irán para impedir el cruce de buques petroleros.

Estados Unidos aseguró ayer haber destruido 16 barcos del régimen iraní que, dijo, se usaban para colocar minas en este importante cruce marítimo. Incluso mostró imágenes de la destrucción de buques en altamar.

“Las fuerzas estadounidenses eliminaron múltiples buques de guerra iraníes el 10 de marzo, incluidos 16 minadores cerca del Estrecho de Ormuz”.

“Las fuerzas estadounidenses están socavando la capacidad del régimen iraní para proyectar poder en el mar y hostigar al transporte marítimo internacional”, reportó el Comando Central.

Según medios estadounidenses, como CBS y CNN, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán tiene la capacidad de desplegar embarcaciones dispersas para colocar minas marinas y barcos cargados de explosivos.

El régimen iraní había advertido que cualquier barco que atravesara el Estrecho de Ormuz sería atacado, y el canal ha permanecido prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra.

Analistas consideran que ningún operador comercial petrolero asumirá los riesgos de intentar cruzar en las condiciones actuales, pues Irán podría atacar buques petroleros en lanchas rápidas y, debido a la extensión de la costa iraní, estos ataques provendrían de múltiples vectores de forma simultánea.