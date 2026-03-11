El nuevo líder supremo de Irán hereda la poderosa oficina que domina al país
Su padre, el ayatolá Alí Jameneí, convirtió lo que tradicionalmente era una oficina de asuntos religiosos en un gigante tenebroso de la seguridad nacional
Por: Neil MacFarquhar
En los anales políticos de la República Islámica de Irán, uno de los primeros notorios episodios públicos en los que se vio implicado Mojtaba Jameneí, el hombre que acaba de ser nombrado nuevo líder supremo del país, ocurrió durante las elecciones presidenciales de 2005.
Después de que un candidato sorpresa, Mahmoud Ahmadinejad, surgiera repentinamente en una segunda vuelta y finalmente obtuviera la victoria, el político reformista que perdió de forma inesperada escribió una carta abierta al líder supremo en la que acusaba a su hijo Mojtaba de manipular la votación.
“Usted sabe muy bien que la imprudente intervención de los familiares y ayudantes de algunos funcionarios religiosos y políticos en el pasado ha tenido una consecuencia muy negativa”, escribió el candidato de la oposición, Mehdi Karroubi, en la carta, publicada por dos periódicos que se vieron obligados a suspender su publicación posteriormente.
Desde entonces, Mojtaba Jameneí ha tenido fama de actuar en la sombra y utilizar el poder de la oficina de su padre para manipular los acontecimientos de la república islámica a favor de la facción de línea dura.
Ese cuartel general del líder supremo, que ahora hereda de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, siempre ha desempeñado un papel preponderante en los asuntos del país.
En los 37 años que Jameneí padre gobernó antes de morir en un atentado estadounidense e israelí, transformó el cargo de una oficina tradicional de asuntos religiosos con tintes políticos en un gigante de la seguridad nacional con supervisión del ejército, los servicios de inteligencia, la economía, los asuntos exteriores y, por supuesto, el clero.
“Bajo el mando de Jameneí, se convirtió en un completo Estado de seguridad, político y económico dentro de un Estado”, dijo Saeid Golkar, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tennessee, quien fue coautor de un informe sobre la transformación el pasado enero.
Mojtaba Jameneí, de 56 años, el segundo de cuatro hijos, ya era considerado el “mini líder supremo” y asesoraba a su padre en el entramado de operaciones de la oficina, añadió Golkar. Sus tres hermanos también trabajaban allí en funciones de asesoramiento.
El presidente Donald Trump ha afirmado que su ataque a Irán debería permitirle participar en la elección del próximo líder del país. Cuando se le preguntó por Mojtaba Jameneí en una conferencia de prensa el lunes, Trump dijo: “Creemos que va a conducir a más de los mismos problemas para el país, así que me decepcionó”. Los analistas consideraron la elección una señal de que el régimen buscaba la continuidad en medio del tumulto de la guerra.
El nombre de la oficina es Beit-e Rahbari en farsi, que significa la Casa del Líder Supremo, a menudo conocida simplemente como el Beit.
En el islam chiita, la tradición dicta que un ayatolá debe establecer una beit para interactuar con los seguidores en cuestiones religiosas y organizar asuntos como la caridad. A menudo se delega en un hijo para dirigirla.
El ayatolá Ruhollah Jomeiní, fundador de la Revolución Islámica, añadió un elemento político a dicho modelo. Cuando el ayatolá empezó a decaer antes de su muerte en 1989, su hijo Ahmad Jomeiní se convirtió en su guardián. Esto provocó considerables quejas sobre la excesiva interferencia de la Beit, especialmente después de que Ahmad fuera acusado de boicotear al principal candidato que se esperaba que sucediera al ayatolá Jomeiní por considerarlo demasiado liberal.
La Beit secreta que estableció el siguiente líder, el ayatolá Jameneí, era de una magnitud diferente. Mientras que la Beit anterior tenía decenas de empleados, dijo Golkar, ahora trabajan en ella 4000 personas, y 40.000 más están afiliadas en todo el gobierno.
El ayatolá Jameneí creó oficinas espejo para todos los ministerios del gobierno y nombró a poderosos funcionarios adjuntos para asuntos exteriores, educación, asuntos culturales y otros departamentos, a quienes se dio el mandato de garantizar que la política gubernamental se ajustara a sus deseos. Otros equipos dirigen los asuntos militares y de inteligencia. Trump impuso sanciones a la oficina del líder supremo en 2019.
Al carecer de venerables credenciales religiosas o de apoyo popular cuando se convirtió en líder supremo en 1989, el ayatolá Jameneí se dedicó a consolidar su poder a través de los servicios de seguridad y su Beit.
Dada su dependencia de los servicios de seguridad para reprimir las cada vez más frecuentes oleadas de disidencia, incluidos los disparos fatales contra miles de manifestantes callejeros meses atrás, el ayatolá Jameneí se había rodeado de los mandos militares del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica.
El peso religioso del cargo se redujo aún más con el nombramiento de Mojtaba Jameneí, dijo Behnam Ben Taleblu, investigador principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington. El hijo es un clérigo de rango medio, aunque las declaraciones oficiales empezaran inmediatamente a referirse a él como “ayatolá”.
“Ninguno de los dos Jameneí tenía las cualificaciones religiosas para el cargo, y es casi seguro que el nuevo líder supremo emulará a su padre y cultivará los lazos de seguridad”, dijo Taleblu.
Se considera que el hijo está aún más entrelazado con la Guardia, sobre todo porque examinó los nombramientos de la última generación de comandantes y su historia con ellos se remonta a sus años de adolescencia, cuando sirvió en un papel de no combatiente hacia el final de la guerra de Irán e Irak, dijo Golkar.
Mojtaba Jameneí, quien tenía 22 años cuando su padre asumió el cargo de líder supremo, maduró dentro de la Beit. A lo largo de esos años, la tendencia autoritaria del régimen ha eclipsado cada vez más la teocracia surgida de la Revolución Islámica de 1979.
“Irán ya ha pasado de un régimen teocrático al sistema de seguridad teocrático bajo Jameneí, y ahora avanza hacia un Estado de seguridad más completo bajo Mojtaba”, dijo Golkar.
