El nuevo líder supremo de Irán hereda la poderosa oficina que domina al país

Por: Neil MacFarquhar En los anales políticos de la República Islámica de Irán, uno de los primeros notorios episodios públicos en los que se vio implicado Mojtaba Jameneí, el hombre que acaba de ser nombrado nuevo líder supremo del país, ocurrió durante las elecciones presidenciales de 2005. Después de que un candidato sorpresa, Mahmoud Ahmadinejad, surgiera repentinamente en una segunda vuelta y finalmente obtuviera la victoria, el político reformista que perdió de forma inesperada escribió una carta abierta al líder supremo en la que acusaba a su hijo Mojtaba de manipular la votación. TE PUEDE INTERESAR: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insta al pueblo iraní a derrocar al régimen opresor “Usted sabe muy bien que la imprudente intervención de los familiares y ayudantes de algunos funcionarios religiosos y políticos en el pasado ha tenido una consecuencia muy negativa”, escribió el candidato de la oposición, Mehdi Karroubi, en la carta, publicada por dos periódicos que se vieron obligados a suspender su publicación posteriormente. Desde entonces, Mojtaba Jameneí ha tenido fama de actuar en la sombra y utilizar el poder de la oficina de su padre para manipular los acontecimientos de la república islámica a favor de la facción de línea dura.

Ese cuartel general del líder supremo, que ahora hereda de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, siempre ha desempeñado un papel preponderante en los asuntos del país. En los 37 años que Jameneí padre gobernó antes de morir en un atentado estadounidense e israelí, transformó el cargo de una oficina tradicional de asuntos religiosos con tintes políticos en un gigante de la seguridad nacional con supervisión del ejército, los servicios de inteligencia, la economía, los asuntos exteriores y, por supuesto, el clero. “Bajo el mando de Jameneí, se convirtió en un completo Estado de seguridad, político y económico dentro de un Estado”, dijo Saeid Golkar, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tennessee, quien fue coautor de un informe sobre la transformación el pasado enero. Mojtaba Jameneí, de 56 años, el segundo de cuatro hijos, ya era considerado el “mini líder supremo” y asesoraba a su padre en el entramado de operaciones de la oficina, añadió Golkar. Sus tres hermanos también trabajaban allí en funciones de asesoramiento. El presidente Donald Trump ha afirmado que su ataque a Irán debería permitirle participar en la elección del próximo líder del país. Cuando se le preguntó por Mojtaba Jameneí en una conferencia de prensa el lunes, Trump dijo: “Creemos que va a conducir a más de los mismos problemas para el país, así que me decepcionó”. Los analistas consideraron la elección una señal de que el régimen buscaba la continuidad en medio del tumulto de la guerra. El nombre de la oficina es Beit-e Rahbari en farsi, que significa la Casa del Líder Supremo, a menudo conocida simplemente como el Beit. En el islam chiita, la tradición dicta que un ayatolá debe establecer una beit para interactuar con los seguidores en cuestiones religiosas y organizar asuntos como la caridad. A menudo se delega en un hijo para dirigirla. El ayatolá Ruhollah Jomeiní, fundador de la Revolución Islámica, añadió un elemento político a dicho modelo. Cuando el ayatolá empezó a decaer antes de su muerte en 1989, su hijo Ahmad Jomeiní se convirtió en su guardián. Esto provocó considerables quejas sobre la excesiva interferencia de la Beit, especialmente después de que Ahmad fuera acusado de boicotear al principal candidato que se esperaba que sucediera al ayatolá Jomeiní por considerarlo demasiado liberal.