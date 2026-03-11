POLITICÓN: ¿Habrá limpia en la Policía de Coahuila? Tras escándalo del Jimulcazo, indagan a mando policial

I. MANO DURA

Quien ya le está echando una revisada a la queja ciudadana realizada por organizaciones ambientales de La Laguna, luego de “El Jimulcazo”, es el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez. El motivo: a uno de los mandos de la Policía Estatal se le ocurrió ingresar en RZR al Cañón de Jimulco –área natural protegida– y, ya entrado en gastos, organizar una fiesta privada en el lugar. El asunto provocó molestia entre activistas y ciudadanos que denunciaron el hecho. Y no es para menos: cuando quienes deben hacer cumplir la ley son los primeros en saltársela, el mensaje queda muy claro... y la reacción es obligada.

II. A ALINEARSE

En el gabinete de seguridad saben que el momento exige orden interno. La lógica es simple: el comportamiento de unos pocos no puede poner en entredicho el discurso de control que presume el Estado. Por eso, nos dicen: si se confirman los hechos, habrá consecuencias. El antecedente está fresco: en la región Norte, tras señalamientos provenientes de Estados Unidos contra un par de elementos, la reacción fue inmediata y fueron removidos. Así que ahora la expectativa es la misma: alinearse... o hacerse a un lado.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Polémica en Jimulcazo 2026, entre rodada ilegal, daño ambiental y concierto privado

III. REZAGO

En ecos del 8M, quienes llevan el registro de los avances hacia el territorio de la igualdad entre géneros nos hacen notar que, mientras en el terreno público –sobre todo en el caso de los puestos de elección popular– se alcanzó la paridad en apenas dos décadas –luego de la primera reforma en la materia, en tiempos de Enrique Martínez y Martínez–, el tema no sigue el mismo ritmo en lo que hace al sector privado. Y uno de los aspectos en los cuales el hecho puede apreciarse claramente, al menos en la Región Sureste de Coahuila, es el de las cámaras empresariales.

IV. EXCEPCIONES

Si se pasa revista al listado de quienes encabezan los organismos empresariales de la región, resulta evidente que no incluye a ninguna mujer. E históricamente, salvo Carolina Torres Martínez, quien encabezó hasta hace unos años la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), resulta difícil recordar el nombre de alguna otra mujer que haya sido electa por su gremio para representarles. ¿Qué hará falta para que cambie la realidad en el sector empresarial?

V. OTRA VERSIÓN

A propósito del comentario que publicamos aquí, relativo al caso del director del DIF en Ramos Arizpe, Gustavo Martínez, quienes conocen los detalles del día a día en el gobierno que encabeza Tomás Gutiérrez, nos dicen que quizá resulta apresurado plantear el asunto como un hecho en el que toda la responsabilidad esté del lado del ¿todavía? funcionario municipal. La explicación, nos aseguran, bien podría ir por el lado de una reacción ante el “trato rudo” que el munícipe suele dispensar a sus colaboradores. No sería la primera ocasión, se asegura en los corrillos políticos, que un “llamado de atención” terminara en confrontación.

VI. OJO AL DATO...

Al final, desde luego, el hilo se reventará –como siempre– por lo más delgado, pero quienes se dedican a observar los detalles finos del quehacer público, y toman notas para tenerlas en cuenta en decisiones futuras, aseguran que no estaría de más que el alcalde realizara un ejercicio de autocrítica para evitar que este tipo de episodios se repitan y se conviertan en un elemento que pese dentro de algunos meses... cuando tengan que tomarse decisiones importantes.

VII. QUE SI... QUE NO

La que ha debido meterse a fondo a la talacha de campaña en el distrito 15 –aunque no será candidata– es la diputada Beatriz Eugenia Fraustro. Pero, según nos dicen los observadores más agudos de la política local, los altos mandos también le han pedido a “la perredista” que lo haga con discreción... no vaya a ser que la gente se confunda y crea que va por la reelección. Frente a la necesidad de apuntalar el trabajo partidista en dicha demarcación y, al mismo tiempo, no hacerle sombra al elegido para encabezar la fórmula que registrará el expartidazo el mes próximo, dicen los que saben que a la aún legisladora se le percibe cansada.

VIII. REGLAS INTERNAS

Y es que incluso para algunos actores externos, la realidad de las últimas semanas resultaba muy evidente: la actividad que la representante del ala poniente de la capital del Sarape desplegó para apoyar las tareas de su partido –del real, no del que representa en el Congreso– se notaba más que la del futuro candidato. Los comentarios al respecto comenzaron a menudear y de allí a la petición de “bajar el perfil” sólo hubo un paso. Cosas de la disciplina partidista comarcana...

TE PUEDE INTERESAR: Buscan 200 empresarios de Coahuila y Nuevo León ser proveedores de construcción del Tren de Pasajeros

IX. TIRADORES

Más de 200 empresas de la Región, nos dicen quienes están al tanto del proceso, se encuentran listas para participar en la proveeduría de las obras del nuevo tren de pasajeros que conectará Saltillo y Nuevo Laredo. Y seguro serán más, en cuanto las huestes de Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pongan sobre la mesa las reglas que permitan a quienes comercian con materias primas, servicios técnicos especializados o rentan maquinaria, hacerse de contratos de forma preferente. Porque el problema no es que haya proveedores suficientes, sino que los contraten.