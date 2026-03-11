Dayra Ruiz de Atlas Élite Saltillo convocada a visorías del Club Pachuca

La mediocampista saltillense Dayra Natalia Ruiz Martínez se prepara para una nueva etapa en su formación futbolística al ser convocada para participar en un segundo filtro de visorías con el Club Pachuca. La cita será del 16 al 18 de marzo en las instalaciones del club hidalguense, tras haber superado la primera evaluación realizada por el visor Alexis Serrano.

Dayra ha mostrado un desempeño destacado con la Academia Atlas FC Élite Saltillo, donde ha sido parte de diferentes torneos y ha contribuido con su desempeño a los logros del equipo. Su disciplina y constancia dentro del campo de juego han llamado la atención de los cazatalentos, quienes ahora le brindan la oportunidad de demostrar su capacidad en un escenario de mayor nivel.

El objetivo de la joven jugadora es avanzar en las pruebas y conseguir un lugar dentro de las fuerzas básicas de los Tuzos, institución reconocida por su trayectoria en el desarrollo de futbolistas en México. Para Dayra, esta convocatoria representa un paso importante en su carrera, donde la competencia será exigente y la oportunidad de aprender y crecer profesionalmente será significativa.

Además de esta convocatoria, Dayra se encuentra preseleccionada para formar parte del representativo de Coahuila de cara a la Olimpiada Nacional 2026, lo que refleja su nivel competitivo y el reconocimiento que ha logrado a nivel estatal. Su participación en ambos escenarios será clave para consolidar su proyección dentro del futbol femenil en México.