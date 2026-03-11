Dayra Ruiz de Atlas Élite Saltillo convocada a visorías del Club Pachuca

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 11 marzo 2026
    Dayra Ruiz de Atlas Élite Saltillo convocada a visorías del Club Pachuca
    Además de su convocatoria al Pachuca, Dayra está preseleccionada para representar a Coahuila en la Olimpiada Nacional 2026. FOTO: FB/ATLAS ÉLITE SALTILLO

La mediocampista saltillense, superó el primer filtro de visorías y participará del 16 al 18 de marzo en las pruebas del Club Pachuca, buscando integrarse a sus fuerzas básicas

La mediocampista saltillense Dayra Natalia Ruiz Martínez se prepara para una nueva etapa en su formación futbolística al ser convocada para participar en un segundo filtro de visorías con el Club Pachuca. La cita será del 16 al 18 de marzo en las instalaciones del club hidalguense, tras haber superado la primera evaluación realizada por el visor Alexis Serrano.

Dayra ha mostrado un desempeño destacado con la Academia Atlas FC Élite Saltillo, donde ha sido parte de diferentes torneos y ha contribuido con su desempeño a los logros del equipo. Su disciplina y constancia dentro del campo de juego han llamado la atención de los cazatalentos, quienes ahora le brindan la oportunidad de demostrar su capacidad en un escenario de mayor nivel.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Italia: horario, dónde ver y qué necesita la selección para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

El objetivo de la joven jugadora es avanzar en las pruebas y conseguir un lugar dentro de las fuerzas básicas de los Tuzos, institución reconocida por su trayectoria en el desarrollo de futbolistas en México. Para Dayra, esta convocatoria representa un paso importante en su carrera, donde la competencia será exigente y la oportunidad de aprender y crecer profesionalmente será significativa.

Además de esta convocatoria, Dayra se encuentra preseleccionada para formar parte del representativo de Coahuila de cara a la Olimpiada Nacional 2026, lo que refleja su nivel competitivo y el reconocimiento que ha logrado a nivel estatal. Su participación en ambos escenarios será clave para consolidar su proyección dentro del futbol femenil en México.

El Atlas FC Élite Saltillo expresó su respaldo y orgullo por los logros de la joven futbolista. “Felicidades Dayra. Toda la familia Atlas Élite está orgullosa de ti y te desea el mayor de los éxitos en esta gran oportunidad”, señalaron desde la institución.

El viaje a Pachuca marcará un momento importante para Dayra, quien se prepara para mostrar su talento y demostrar que puede integrarse a una de las academias más importantes del país. La atención estará puesta en su desempeño, no solo por su trayectoria en Saltillo, sino por la posibilidad de representar a Coahuila en competencias nacionales.

Con este llamado a visorías, Dayra Ruiz se suma a la lista de jóvenes promesas del futbol femenil mexicano que buscan abrirse camino desde las fuerzas básicas, con el objetivo de alcanzar niveles profesionales y representar con orgullo a su estado y a su club.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Femenil

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Club Pachuca

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Durante la segunda sesión ordinaria de este 11 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al no alcanzar la mayoría calificada.

Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada
A través de un breve mensaje publicado en redes sociales, el Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México (AICM) informó que la Guardia Nacional (GN) realizará operativos.

Aeropuerto de CDMX vs. taxis de aplicación: Confirman operativos de GN y bloquean Terminal 1
En el análisis detallado por estados, la Ciudad de México registró el costo más alto promedio de vivienda.

Incrementa 4% precio de la vivienda en México
Sheinbaum Pardo y empresarios gasolineros acordaron renovar el convenio voluntario que fija en 24 pesos el litro de la gasolina magna como precio máximo.

Sheinbaum renueva contrato con empresarios: gasolina magna permanece en 24 pesos por litro
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración “tenía una estrategia sólida” antes de que estallara la guerra en Irán.

Cómo Trump y sus asesores calcularon mal la respuesta de Irán a la guerra
“El presidente estadounidense Donald Trump habla en la Conferencia de Asuntos de Miembros Republicanos”, señaló la agencia de noticias AP.

Trump habla de triunfos en una guerra sin un final claro en Irán
La investigación podría dar lugar a aranceles u otras medidas comerciales, se anunció durante la conferencia telefónica sobre comercio en la Casa Blanca.

Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México
Emergencia en la 4T

Emergencia en la 4T