Reportan dos casos nuevos de sarampión; suman siete casos confirmados en Coahuila

La Secretaría de Salud Federal informó que, al corte del 10 de marzo de 2026, el estado de Coahuila registró dos nuevos contagios de sarampión, elevando la cifra acumulada a siete casos en lo que va del año. A la par del aumento en casos confirmados, el número de reportes sospechosos bajo revisión creció de 98 a 115, lo que significa que 17 personas adicionales están a la espera de resultados de laboratorio para confirmar o descartar la enfermedad.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la ubicación ni el estado de salud de los dos pacientes detectados recientemente.

Sin embargo, se mantiene el seguimiento de los cinco casos previos. Los cuatro pacientes de San Pedro se encuentran estables y en la etapa final de la enfermedad.

Mismo caso en Saltillo con una bebé menor de dos años de edad.

A diferencia de otras entidades del país, Coahuila no registró ninguna defunción por esta causa hasta la fecha.

PANORAMA CRÍTICO A NIVEL NACIONAL

La situación en el resto de la República muestra un avance considerable del virus, con un acumulado de 6,511 casos confirmados y siete fallecimientos. Las defunciones se han distribuido en los estados de Jalisco, con dos casos, y Tlaxcala, Durango, Sinaloa, Guerrero y Michoacán con un caso respectivamente.

Los datos epidemiológicos indican que la mayor incidencia de contagios se presenta en bebés menores de un año, seguidos por infantes de entre uno y cuatro años, y posteriormente el grupo de cinco a nueve años. No obstante, las autoridades advierten que también se han reportado casos en adultos y personas de la tercera edad.

REFUERZAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y VACUNACIÓN

Ante el incremento de la propagación, las autoridades sanitarias de Coahuila enfatizan que el sarampión es una enfermedad prevenible mediante la vacunación, por lo que exhortan a los padres de familia a completar los esquemas de sus hijos e invitan a los adultos menores de 49 años que no tengan certeza de su inmunización a acudir por su dosis.

Para facilitar el acceso, la Secretaría de Salud en Coahuila informó que los Hospitales Generales del estado mantienen operativos sus módulos de vacunación hasta las 19:00. Asimismo, se han desplegado unidades móviles en colonias, planteles escolares y centros comerciales.

La Secretaría de Salud recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre los puntos exactos de vacunación a través de las redes sociales de las distintas jurisdicciones sanitarias regionales para evitar que la enfermedad se agrave.