Avanza investigación por presunto fraude en tandas en Monclova

El delegado de la Fiscalía en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que el Ministerio Público integra la carpeta de investigación y que, debido al desarrollo de las diligencias, por el momento no es posible proporcionar mayores detalles sobre el caso.

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación por un presunto fraude en Monclova relacionado con esquemas de tandas, luego de que personas afectadas acudieran a presentar denuncias formales contra Tabatha “N.”, identificada en redes sociales como “Lady Tandas”.

La investigación cobró notoriedad después de que diversas personas comenzaron a denunciar públicamente, a través de redes sociales, presuntos incumplimientos en la entrega de recursos correspondientes a tandas organizadas por la señalada.

Entre los testimonios difundidos destaca el de Fernanda Izaguirre, quien aseguró en una publicación de Facebook que participó durante más de dos años en 11 grupos de ahorro con aportaciones de 30 mil, 50 mil y hasta 100 mil pesos.

Según su relato, recibió sin contratiempos los recursos correspondientes a ocho tandas; sin embargo, afirmó que desde finales de 2025 dejaron de entregarle tres pagos y que, además, tuvo que cubrir recursos de otra tanda para responder al resto de los participantes, por lo que calcula un adeudo cercano a los 340 mil pesos.

La afectada también afirmó que existe un reconocimiento de adeudo firmado y protocolizado ante notario público, documento que, según expuso, forma parte del procedimiento legal iniciado para reclamar el pago de los recursos.

Además de ese caso, otras personas también difundieron publicaciones en redes sociales en las que aseguran haber resultado afectadas por la misma persona mediante tandas y préstamos.

De acuerdo con esos testimonios, alrededor de 30 personas habrían sufrido pérdidas económicas y los presuntos adeudos superarían los 3.2 millones de pesos; no obstante, dichas cifras corresponden a los señalamientos realizados por los denunciantes y no han sido confirmadas por la autoridad.

Hasta el momento, Tabatha “N.” no ha emitido un posicionamiento público respecto a las acusaciones difundidas en su contra. La investigación permanece en curso y la Fiscalía mantiene abierta la posibilidad de que más personas presenten denuncias conforme avance el proceso.