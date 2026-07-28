$!Subasta de activos de AHMSA y MINOSA se perfila para el 25 de septiembre

De acuerdo con un acuerdo emitido este 28 de julio, la jueza Ruth Haggi Huerta García tuvo por recibidas las Bases Definitivas de la Subasta presentadas por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, al considerar que cumplen con el requerimiento formulado previamente por el órgano jurisdiccional.

MONCLOVA, COAH.- La subasta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) podría realizarse el próximo 25 de septiembre, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles estableciera tentativamente esa fecha dentro del calendario del procedimiento especial de enajenación de bienes.

No obstante, la juzgadora requirió nuevamente al síndico para que, en un plazo improrrogable de 24 horas, presente una propuesta integral del calendario del procedimiento, en la que se detallen las fechas y actividades correspondientes a cada etapa del proceso de venta.

En dicho calendario deberá contemplarse, de manera tentativa, el 25 de septiembre de 2026 como fecha para la celebración de la audiencia de subasta. Sin embargo, ésta quedará sujeta a la aprobación del juzgado, una vez que se revise el cronograma completo del procedimiento.

El acuerdo señala también que las Bases Definitivas entregadas por el síndico se apegan estrictamente a la Propuesta de Venta autorizada por la autoridad judicial y únicamente desarrollan los aspectos operativos necesarios para ejecutar la subasta, sin modificar las condiciones sustanciales previamente aprobadas.

Con este nuevo paso, el procedimiento para la venta de los activos de AHMSA y MINOSA entra en una etapa decisiva, ya que la definición del calendario permitirá avanzar hacia la publicación de la convocatoria y, posteriormente, la realización de la subasta, un proceso esperado por miles de trabajadores y acreedores de ambas empresas.