Subasta de activos de AHMSA y MINOSA se perfila para el 25 de septiembre

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    Subasta de activos de AHMSA y MINOSA se perfila para el 25 de septiembre
    El proceso de venta de los activos es seguido con atención por miles de trabajadores y acreedores. OMAR SAUCEDO

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles estableció tentativamente la fecha

MONCLOVA, COAH.- La subasta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) podría realizarse el próximo 25 de septiembre, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles estableciera tentativamente esa fecha dentro del calendario del procedimiento especial de enajenación de bienes.

De acuerdo con un acuerdo emitido este 28 de julio, la jueza Ruth Haggi Huerta García tuvo por recibidas las Bases Definitivas de la Subasta presentadas por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, al considerar que cumplen con el requerimiento formulado previamente por el órgano jurisdiccional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/revela-ahmsa-lista-de-creditos-laborales-trabajadores-senalan-las-primeras-inconformidades-AE22404334

No obstante, la juzgadora requirió nuevamente al síndico para que, en un plazo improrrogable de 24 horas, presente una propuesta integral del calendario del procedimiento, en la que se detallen las fechas y actividades correspondientes a cada etapa del proceso de venta.

En dicho calendario deberá contemplarse, de manera tentativa, el 25 de septiembre de 2026 como fecha para la celebración de la audiencia de subasta. Sin embargo, ésta quedará sujeta a la aprobación del juzgado, una vez que se revise el cronograma completo del procedimiento.

El acuerdo señala también que las Bases Definitivas entregadas por el síndico se apegan estrictamente a la Propuesta de Venta autorizada por la autoridad judicial y únicamente desarrollan los aspectos operativos necesarios para ejecutar la subasta, sin modificar las condiciones sustanciales previamente aprobadas.

Con este nuevo paso, el procedimiento para la venta de los activos de AHMSA y MINOSA entra en una etapa decisiva, ya que la definición del calendario permitirá avanzar hacia la publicación de la convocatoria y, posteriormente, la realización de la subasta, un proceso esperado por miles de trabajadores y acreedores de ambas empresas.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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