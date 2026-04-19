Buscan a menor desaparecida en Monclova; salió a la tienda y no regresó

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Monclova
/ 19 abril 2026
    Buscan a menor desaparecida en Monclova; salió a la tienda y no regresó
    Entre sus características, destaca un tatuaje en el brazo con una frase, además de la ropa que vestía al momento de su desaparición. REDES SOCIALES

Familiares reportaron su desaparición un día después de perder contacto, lo que activó la ficha de búsqueda oficial

MONCLOVA, COAH.- Una adolescente de 15 años es buscada por autoridades estatales luego de ser reportada como desaparecida en la Zona Centro de Monclova, tras no regresar a su domicilio la noche del pasado 17 de abril.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, emitió una ficha de búsqueda para localizar a Grecia Sinaí Morua García, cuyo paradero se desconoce desde que salió de su vivienda con dirección a una tienda cercana y no volvió.

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De acuerdo con la información proporcionada, la menor fue vista por última vez en calles de la colonia Centro. Desde ese momento, familiares perdieron todo contacto con ella, lo que motivó la activación de los protocolos de búsqueda un día después, el 18 de abril.

Como parte de las características físicas difundidas para su localización, se indicó que mide aproximadamente 1.50 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena clara, cabello largo de color negro y ojos café oscuro. Su peso aproximado es de 50 kilogramos.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía una blusa negra, pijama color naranja y tenis negros, prendas que podrían facilitar su identificación en caso de ser vista por la ciudadanía.

Entre sus señas particulares, destaca un tatuaje en uno de sus brazos con la leyenda: “Yo sé lo que quiero, pero Dios sabe lo que necesito”, lo que representa un elemento clave para su reconocimiento.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación correspondiente y solicitan la colaboración de la población para aportar cualquier dato que contribuya a dar con su ubicación.

La desaparición ha generado preocupación, por lo que se pide a quienes tengan información comunicarse de inmediato a los números de emergencia o a las líneas habilitadas por la Fiscalía de Personas Desaparecidas.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la desaparición, por lo que las investigaciones continúan en curso.

El caso permanece activo mientras familiares y autoridades intensifican la búsqueda para localizar a la menor, cuya ausencia fue reportada oficialmente un día después de ser vista por última vez en el sector centro de Monclova.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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