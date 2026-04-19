Golpea a su pareja con un barrote y la deja lesionada en Monclova

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Monclova
/ 19 abril 2026
    Golpea a su pareja con un barrote y la deja lesionada en Monclova
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención inmediata a la mujer, logrando controlar el sangrado antes de su traslado a un hospital. REDES SOCIALES

La mujer logró escapar de su domicilio y activar un punto violeta, lo que permitió la rápida intervención de cuerpos de emergencia

MONCLOVA, COAH.- Una mujer resultó con una herida en la cabeza luego de ser agredida por su pareja sentimental durante la madrugada en la colonia La Rivera, en Monclova, en un hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

De acuerdo con los reportes, la víctima, identificada como Imelda “N”, de 52 años, logró escapar de su domicilio tras el ataque y se dirigió a una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle Campesinos Unidos, donde solicitó auxilio a través de un punto violeta instalado en el lugar.

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El incidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando la mujer se encontraba en su vivienda y comenzó una discusión con su pareja, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. La confrontación escaló rápidamente hasta que el hombre tomó un objeto tipo barrote y la golpeó en la cabeza, provocándole una lesión con sangrado visible.

Ante la agresión, la afectada salió del domicilio y corrió en busca de ayuda, logrando llegar al establecimiento comercial, donde personal del lugar activó el sistema de emergencia mediante una llamada al 911.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria. Los socorristas lograron controlar la hemorragia antes de trasladarla a un hospital para una valoración más detallada. Trascendió que fue ingresada al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde permanece bajo observación médica.

Elementos de la Policía Municipal también se presentaron en el lugar para tomar conocimiento de los hechos y desplegar un operativo en el sector con el objetivo de ubicar al presunto agresor, quien se dio a la fuga tras el ataque.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención del señalado, por lo que las autoridades mantienen las labores de búsqueda en la zona.

El caso quedó bajo investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión, mientras la víctima continúa recibiendo atención médica tras los hechos ocurridos en su domicilio.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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