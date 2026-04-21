Caen dos con más de seis kilos de droga y los vinculan a proceso en Castaños

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Monclova
/ 21 abril 2026
    Caen dos con más de seis kilos de droga y los vinculan a proceso en Castaños
    Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen y destino de la metanfetamina decomisada. CORTESÍA

El juez fijó un mes de plazo para la investigación complementaria, mientras los detenidos permanecen en prisión preventiva

MONCLOVA, COAH.- Dos personas fueron vinculadas a proceso tras ser detenidas en posesión de más de seis kilogramos de metanfetamina en el tramo carretero Saltillo-Monclova, dentro del municipio de Castaños, en un operativo encabezado por elementos de seguridad estatal.

De acuerdo con información oficial, la detención se realizó cuando elementos de la Policía Estatal interceptaron a Rodrigo “N” y Daniela “N”, quienes presuntamente transportaban una cantidad considerable de sustancia ilícita. Durante la inspección, los agentes localizaron seis kilos con 651 gramos y 500 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, por lo que ambos fueron asegurados en el lugar.

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$!La droga fue localizada tras una inspección a los detenidos, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para su proceso legal.
La droga fue localizada tras una inspección a los detenidos, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para su proceso legal. CORTESÍA

Tras su detención, los implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Federal en Coahuila, donde se iniciaron las diligencias correspondientes por su probable participación en un delito contra la salud en su modalidad de transporte.

El Ministerio Público Federal solicitó audiencia inicial ante un juez de Control, quien determinó la vinculación a proceso de ambos detenidos. Como parte de las medidas cautelares, se les impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán recluidos mientras avanza el proceso judicial.

$!El aseguramiento de la sustancia ilícita se realizó en el municipio de Castaños, como parte de acciones de vigilancia en carreteras de la región.
El aseguramiento de la sustancia ilícita se realizó en el municipio de Castaños, como parte de acciones de vigilancia en carreteras de la región. CORTESÍA

Asimismo, la autoridad judicial estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán más elementos que permitan robustecer la carpeta de investigación y definir la situación legal de los acusados.

El caso se mantiene bajo seguimiento de las autoridades federales, mientras continúan las indagatorias para determinar el origen y destino de la droga asegurada, así como posibles vínculos con otras actividades ilícitas en la región.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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