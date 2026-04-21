Confirma FGE persecución en Monclova; descartan disparos de arma de fuego

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Monclova
/ 21 abril 2026
    Confirma FGE persecución en Monclova; descartan disparos de arma de fuego
    Elementos de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda en la zona, sin que se registraran personas detenidas tras los hechos. ARCHIVO

El sospechoso abandonó su vehículo durante la persecución y logró escapar a pie, sin que se registraran personas detenidas tras el operativo

MONCLOVA, COAH.- Autoridades policiacas realizaron una persecución en el sector suroriente de Monclova, derivada de una investigación por la presunta venta de narcóticos. Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado, descartó que se hayan realizado detonaciones de arma de fuego, como trascendió en redes sociales.

El funcionario explicó que la movilización se originó este lunes tras un reporte recibido por la Policía de Investigación sobre una persona vinculada con este delito en la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/denuncia-por-droga-activa-operativo-y-persecucion-en-monclova-FF20165088

Al percatarse de la presencia de los elementos de seguridad, el individuo emprendió la huida, lo que activó un operativo de seguimiento.

Durante la persecución, el sospechoso abandonó el vehículo en el que se desplazaba y continuó su escape a pie, logrando evadir a las autoridades, sin que se registraran hechos violentos.

“El llamado es a no generar psicosis ni pánico con información incorrecta. Fue una persecución derivada de una investigación por narcomenudeo, nada más”, puntualizó Lazo Chapa.

$!La Fiscalía descartó detonaciones de arma de fuego durante la persecución, pese a versiones difundidas en redes sociales.
La Fiscalía descartó detonaciones de arma de fuego durante la persecución, pese a versiones difundidas en redes sociales. LIDIET MEXICANO

El funcionario reiteró la importancia de consultar fuentes oficiales ante la circulación de versiones erróneas en redes sociales que generan temor entre la población.

Asimismo, destacó que la Fiscalía mantiene una estrategia activa para combatir la venta de narcóticos en la región, basada en denuncias ciudadanas y labores de inteligencia.

Indicó que se han realizado alrededor de 40 cateos, con el aseguramiento de aproximadamente 22 kilogramos de droga, cerca de 50 personas detenidas y judicializadas, así como un número similar de inmuebles asegurados.

Finalmente, adelantó que también se trabaja en la detección de puntos de venta de artículos robados, donde se aplicará el mismo esquema de investigación y operativos para combatir estos delitos.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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