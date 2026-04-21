Confirma FGE persecución en Monclova; descartan disparos de arma de fuego

MONCLOVA, COAH.- Autoridades policiacas realizaron una persecución en el sector suroriente de Monclova, derivada de una investigación por la presunta venta de narcóticos. Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado, descartó que se hayan realizado detonaciones de arma de fuego, como trascendió en redes sociales. El funcionario explicó que la movilización se originó este lunes tras un reporte recibido por la Policía de Investigación sobre una persona vinculada con este delito en la región.

Al percatarse de la presencia de los elementos de seguridad, el individuo emprendió la huida, lo que activó un operativo de seguimiento. Durante la persecución, el sospechoso abandonó el vehículo en el que se desplazaba y continuó su escape a pie, logrando evadir a las autoridades, sin que se registraran hechos violentos. “El llamado es a no generar psicosis ni pánico con información incorrecta. Fue una persecución derivada de una investigación por narcomenudeo, nada más”, puntualizó Lazo Chapa.

El funcionario reiteró la importancia de consultar fuentes oficiales ante la circulación de versiones erróneas en redes sociales que generan temor entre la población. Asimismo, destacó que la Fiscalía mantiene una estrategia activa para combatir la venta de narcóticos en la región, basada en denuncias ciudadanas y labores de inteligencia. Indicó que se han realizado alrededor de 40 cateos, con el aseguramiento de aproximadamente 22 kilogramos de droga, cerca de 50 personas detenidas y judicializadas, así como un número similar de inmuebles asegurados. Finalmente, adelantó que también se trabaja en la detección de puntos de venta de artículos robados, donde se aplicará el mismo esquema de investigación y operativos para combatir estos delitos.

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