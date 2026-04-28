Carlos Villarreal lidera ranking de aprobación de alcaldes en Coahuila

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Monclova
/ 28 abril 2026
    Carlos Villarreal lidera ranking de aprobación de alcaldes en Coahuila
    Carlos Villarreal Pérez encabeza el ranking estatal de aprobación ciudadana como alcalde mejor evaluado en Coahuila, según una encuesta reciente. ARCHIVO

La encuesta estatal de abril de 2026 de SRC coloca a Carlos Villarreal con 63% de aprobación, seguido de Javier Díaz (61.7%) y Tomás Gutiérrez (61.6%)

MONCLOVA, COAH.– El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, fue ubicado como el presidente municipal mejor evaluado en Coahuila, al registrar una aprobación ciudadana del 63%, de acuerdo con la más reciente medición realizada en abril de 2026 por la encuestadora Statistical Research Corporation (SRC).

El estudio posiciona al edil monclovense en el primer lugar del ranking estatal de aprobación, dentro de un análisis que compara el desempeño de los principales gobiernos municipales de la entidad.

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De acuerdo con los resultados difundidos, en segundo lugar aparece el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, con un 61.7% de aprobación, mientras que en la tercera posición se ubica Tomás Gutiérrez, alcalde de Ramos Arizpe, con un 61.6%.

La evaluación forma parte de un ejercicio de opinión en el que se mide la percepción ciudadana sobre el trabajo de las administraciones municipales en Coahuila. El informe incluye variables relacionadas con la aprobación general del desempeño de los alcaldes en sus respectivos municipios.

Con este resultado, Villarreal Pérez encabeza la lista estatal en materia de aprobación ciudadana, de acuerdo con los datos de la firma encuestadora, que presenta un comparativo entre las principales alcaldías del estado.

La medición de SRC se suma a otros ejercicios similares que han evaluado la percepción de los gobiernos municipales en Coahuila durante los últimos periodos, donde se analizan niveles de aceptación entre la población.

El estudio ubica a Monclova como el municipio con mayor nivel de respaldo hacia su administración municipal dentro de este ejercicio estadístico, seguido por Saltillo y Ramos Arizpe en los primeros lugares del listado.

Hasta el momento, el informe se mantiene como una referencia de medición sobre la percepción ciudadana en torno al desempeño de los gobiernos locales en la entidad.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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