Carlos Villarreal lidera ranking de aprobación de alcaldes en Coahuila

MONCLOVA, COAH.– El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, fue ubicado como el presidente municipal mejor evaluado en Coahuila, al registrar una aprobación ciudadana del 63%, de acuerdo con la más reciente medición realizada en abril de 2026 por la encuestadora Statistical Research Corporation (SRC). El estudio posiciona al edil monclovense en el primer lugar del ranking estatal de aprobación, dentro de un análisis que compara el desempeño de los principales gobiernos municipales de la entidad.

De acuerdo con los resultados difundidos, en segundo lugar aparece el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, con un 61.7% de aprobación, mientras que en la tercera posición se ubica Tomás Gutiérrez, alcalde de Ramos Arizpe, con un 61.6%. La evaluación forma parte de un ejercicio de opinión en el que se mide la percepción ciudadana sobre el trabajo de las administraciones municipales en Coahuila. El informe incluye variables relacionadas con la aprobación general del desempeño de los alcaldes en sus respectivos municipios. Con este resultado, Villarreal Pérez encabeza la lista estatal en materia de aprobación ciudadana, de acuerdo con los datos de la firma encuestadora, que presenta un comparativo entre las principales alcaldías del estado.

La medición de SRC se suma a otros ejercicios similares que han evaluado la percepción de los gobiernos municipales en Coahuila durante los últimos periodos, donde se analizan niveles de aceptación entre la población. El estudio ubica a Monclova como el municipio con mayor nivel de respaldo hacia su administración municipal dentro de este ejercicio estadístico, seguido por Saltillo y Ramos Arizpe en los primeros lugares del listado. Hasta el momento, el informe se mantiene como una referencia de medición sobre la percepción ciudadana en torno al desempeño de los gobiernos locales en la entidad.

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