Sorteo estatal premia a seis monclovenses con casa, autos y dinero por pago puntual del control vehicular

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Monclova
/ 28 abril 2026
    Sorteo estatal premia a seis monclovenses con casa, autos y dinero por pago puntual del control vehicular
    Pablo González González, recaudador de Rentas en la Región Centro, confirmó que seis monclovenses resultaron ganadores en el sorteo estatal. LIDIET MEXICANO

El programa registró más de 450 mil participantes y repartió 57 premios con un valor superior a los 11.6 millones de pesos

MONCLOVA, COAH.- Seis monclovenses resultaron ganadores en el sorteo estatal “Coahuila Pa’ Delante 2026”, tras cumplir en tiempo y forma con el pago de su control vehicular.

Al ponerse al corriente con esta obligación, los beneficiados obtuvieron como premios una casa en Torreón, dos vehículos y tres incentivos económicos de 40 mil pesos cada uno.

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El recaudador de Rentas de la Región Centro, Pablo González González, confirmó la información en entrevista y señaló que los ganadores ya fueron dados a conocer, aunque será la autoridad estatal en Saltillo la encargada de contactarlos directamente para la entrega de los premios.

“Ya se dieron a conocer los ganadores del sorteo; hubo monclovenses beneficiados con premios en efectivo y otros de mayor valor, como la vivienda”, indicó.

González González destacó que este tipo de programas también han contribuido a incrementar la recaudación en la región, donde el cumplimiento registró un aumento de entre 7 y 8 por ciento en comparación con años anteriores.

El sorteo se realizó como parte de un programa estatal dirigido a contribuyentes cumplidos, en el que participaron más de 450 mil ciudadanos en todo Coahuila durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

En total, se rifaron 57 premios con un valor superior a los 11.6 millones de pesos, incluyendo dos casas, 15 vehículos y 40 incentivos económicos distribuidos en distintas regiones del estado.

Autoridades señalaron que el pago oportuno del control vehicular permite mantener en regla la situación legal de los propietarios y contribuye a la operación de servicios públicos en la entidad.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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