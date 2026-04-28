Sorteo estatal premia a seis monclovenses con casa, autos y dinero por pago puntual del control vehicular

Al ponerse al corriente con esta obligación, los beneficiados obtuvieron como premios una casa en Torreón, dos vehículos y tres incentivos económicos de 40 mil pesos cada uno.

MONCLOVA, COAH.- Seis monclovenses resultaron ganadores en el sorteo estatal “Coahuila Pa’ Delante 2026”, tras cumplir en tiempo y forma con el pago de su control vehicular.

El recaudador de Rentas de la Región Centro, Pablo González González, confirmó la información en entrevista y señaló que los ganadores ya fueron dados a conocer, aunque será la autoridad estatal en Saltillo la encargada de contactarlos directamente para la entrega de los premios.

“Ya se dieron a conocer los ganadores del sorteo; hubo monclovenses beneficiados con premios en efectivo y otros de mayor valor, como la vivienda”, indicó.

González González destacó que este tipo de programas también han contribuido a incrementar la recaudación en la región, donde el cumplimiento registró un aumento de entre 7 y 8 por ciento en comparación con años anteriores.

El sorteo se realizó como parte de un programa estatal dirigido a contribuyentes cumplidos, en el que participaron más de 450 mil ciudadanos en todo Coahuila durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

En total, se rifaron 57 premios con un valor superior a los 11.6 millones de pesos, incluyendo dos casas, 15 vehículos y 40 incentivos económicos distribuidos en distintas regiones del estado.

Autoridades señalaron que el pago oportuno del control vehicular permite mantener en regla la situación legal de los propietarios y contribuye a la operación de servicios públicos en la entidad.