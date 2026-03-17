Causa consternación muerte de motociclista en la carretera Monclova-Saltillo

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Monclova
/ 17 marzo 2026
    Causa consternación muerte de motociclista en la carretera Monclova-Saltillo
    El cuerpo del motociclista fue trasladado al Semefo luego de que paramédicos confirmaran su fallecimiento en el lugar del accidente. ARCHIVO

Autoridades federales y peritos realizaron las diligencias en el kilómetro 117 de la carretera 57, donde un motociclista perdió la vida tras derrapar

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Un motociclista perdió la vida la noche de este lunes tras sufrir un aparatoso accidente sobre la carretera federal número 57, en el tramo que conecta a Monclova con Saltillo, a la altura del ejido El Márquez.

La víctima fue identificada como Javier Adalberto Reyes Ortiz, de 52 años de edad, con domicilio en la colonia Solidaridad del municipio de San Buenaventura. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba a bordo de su motocicleta cuando, por motivos que aún no han sido determinados, perdió el control de la unidad y derrapó sobre la carpeta asfáltica.

El percance se registró en el kilómetro 117, donde automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia al percatarse de la gravedad del accidente.

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Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para brindar auxilio; sin embargo, al revisar al motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a las severas lesiones que presentaba en la cabeza tras el impacto contra el pavimento.

Elementos de Seguridad Pública se encargaron de resguardar el área y abanderar la circulación para prevenir otro incidente, mientras que personal de la Guardia Nacional, División Caminos, tomó conocimiento de los hechos e inició las primeras investigaciones.

Más tarde, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios y establecer la mecánica del accidente.

Una vez concluidos los trabajos periciales, se ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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