Coahuila: Amenazan de muerte a mujer tras denunciar presunta extorsión policial a paisanos

Monclova
/ 23 diciembre 2025
    Coahuila: Amenazan de muerte a mujer tras denunciar presunta extorsión policial a paisanos
    Las amenazas surgieron tras hacer público un presunto caso de extorsión cometido por policías del municipio de Sacramento contra paisanos. FOTO: CORTESÍA

Raquel Martínez presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por intimidaciones

Las amenazas de muerte, insultos y mensajes intimidatorios que ha recibido en los últimos días llevaron a Raquel Martínez a acudir ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila para presentar una denuncia formal, luego de hacer público un presunto caso de extorsión cometida por policías del municipio de Sacramento en contra de paisanos.

La denunciante aseguró que las intimidaciones comenzaron tras difundir un video y testimonios donde se evidenciarían abusos policiacos, mismos que fueron publicados en esta casa editora.

TE PUEDE INTERESAR: Exhiben presunta extorsión de policías de Sacramento a paisano (video)

Esta situación no solo la ha puesto a ella en riesgo, sino también a sus familiares, por lo que decidió proceder legalmente contra quien resulte responsable.

Raquel Martínez afirmó que no permitirá que el miedo la obligue a guardar silencio. Se describió como una mujer trabajadora, madre de familia y persona honrada, y dejó en claro que no se arrepiente de haber exhibido los hechos, pues —dijo— actuó como un acto de conciencia y defensa ciudadana.

Señaló que su intención nunca fue generar conflicto, sino alzar la voz ante lo que considera un patrón de abusos contra paisanos, especialmente en tramos carreteros, donde —afirmó— se repiten las denuncias por extorsión y amenazas por parte de corporaciones locales.

$!Raquel Martínez decidió proceder legalmente contra quien resulte responsable de las amenazas.
Raquel Martínez decidió proceder legalmente contra quien resulte responsable de las amenazas. FOTO: CORTESÍA

La mujer enfatizó que no se siente culpable ni teme a represalias, asegurando que ha enfrentado momentos difíciles en su vida y que seguirá adelante porque no ha cometido ningún delito. “El miedo no me detiene”, expresó.

$!La denunciante difundió videos y testimonios que evidenciarían abusos policiacos, publicados por un medio de comunicación.
La denunciante difundió videos y testimonios que evidenciarían abusos policiacos, publicados por un medio de comunicación. FOTO: CORTESÍA

Finalmente, Raquel Martínez agradeció el apoyo brindado por autoridades del Estado y el acompañamiento del Fiscal Federico Fernández Montañez, así como el respaldo de su fe, mientras la Fiscalía estatal inició el proceso de investigación para esclarecer el origen de las amenazas y determinar responsabilidades.

El caso ha generado nuevamente atención pública sobre la seguridad de quienes denuncian abusos policiacos y la necesidad de garantizar protección a ciudadanos que deciden alzar la voz.

