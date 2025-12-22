Exhiben presunta extorsión de policías de Sacramento a paisano (video)

Monclova
/ 22 diciembre 2025
    Exhiben presunta extorsión de policías de Sacramento a paisano (video)
    La denuncia fue difundida mediante un video que se viralizó en redes sociales. FOTO: TOMADA DE VIDEO

Una denuncia ciudadana difundida en redes sociales desató indignación y derivó en una investigación de la Fiscalía General del Estado

SACRAMENTO, COAH.- Una denuncia difundida en redes sociales por una ciudadana generó indignación pública al exhibir un presunto caso de extorsión cometido por policías municipales de Sacramento en agravio de un paisano, a quien presuntamente le habrían quitado 200 dólares durante su paso por la región centro-desierto de Coahuila.

De acuerdo con el testimonio y el video difundido en plataformas digitales, los hechos habrían ocurrido cuando el afectado transitaba por esta zona del estado y fue interceptado por elementos de la Policía Municipal de Sacramento, quienes presuntamente le exigieron dinero en efectivo para permitirle continuar su camino.

La grabación y la denuncia provocaron una rápida reacción en redes sociales, donde usuarios expresaron su rechazo a este tipo de prácticas y exigieron una investigación a fondo por parte de las autoridades.

Tras la viralización del caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Miguel Ángel Medina, delegado de la FGE en la región, informó que el procedimiento se inició a partir del material difundido y del señalamiento directo realizado por la ciudadana que se identificó como testigo.

Como medida preventiva, el funcionario indicó que dos policías municipales de Sacramento fueron suspendidos por un periodo de 10 días, por disposición del director de Seguridad Pública Municipal, mientras se realizan las investigaciones correspondientes y se integra el expediente.

El delegado precisó que, hasta el momento, el paisano afectado no ha presentado una denuncia formal, ya que se encontraba de paso por la región; sin embargo, subrayó que esta situación no detiene la investigación, pues la Fiscalía dará seguimiento al caso con base en los elementos disponibles.

Asimismo, señaló que se buscará entrevistar a la ciudadana que difundió el video para fortalecer la carpeta de investigación y determinar con precisión si los hechos denunciados se consumaron.

Finalmente, Miguel Ángel Medina reiteró que existe una política de cero tolerancia ante cualquier acto de extorsión o abuso de autoridad, instrucción establecida por el gobernador Manolo Jiménez y el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, al asegurar que habrá consecuencias legales si se comprueba alguna irregularidad.

Temas


Carreteras
Extorsiones
Policía

Localizaciones


Sacramento

