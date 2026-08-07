Coronan a María de Jesús I como Reina del Adulto Mayor en Cuatro Ciénegas

El evento fue encabezado por el alcalde Víctor Manuel Leija Vega y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina, además de contar con la presencia del coordinador de la Región Centro, Diego Siller Beltrán, autoridades municipales, familiares y representantes de los grupos de convivencia del DIF.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- María de Jesús I fue coronada como Reina del Adulto Mayor de Cuatro Ciénegas, durante una ceremonia organizada por el Gobierno Municipal y el DIF, como parte de las actividades de reconocimiento a las personas adultas mayores del municipio.

Durante el protocolo también fue reconocida Bertha I como Princesa de Honor, por lo que ambas representarán a las personas adultas mayores del municipio en las actividades que se desarrollen posteriormente.

La celebración incluyó un brindis de honor y una convivencia con los integrantes de los grupos de adultos mayores, quienes participaron en este encuentro dedicado a reconocer su trayectoria y aportaciones a la comunidad.

En su intervención, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que las personas adultas mayores representan una parte importante de la historia de Cuatro Ciénegas, debido a las experiencias y valores que han transmitido a sus familias y a las nuevas generaciones.

Señaló que desde el Gobierno Municipal se buscará mantener acciones y espacios de convivencia que permitan a este sector mantenerse integrado a la sociedad y contar con condiciones de respeto y dignidad.

Por su parte, Leticia Medina indicó que el DIF Municipal continuará trabajando en programas y actividades dirigidos a las personas adultas mayores, con el objetivo de fomentar su participación, convivencia y bienestar.

La ceremonia concluyó con una convivencia entre las familias y los grupos de adultos mayores, en un ambiente de celebración y reconocimiento para quienes forman parte de la historia y vida comunitaria de Cuatro Ciénegas.