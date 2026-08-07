Coronan a María de Jesús I como Reina del Adulto Mayor en Cuatro Ciénegas

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    Coronan a María de Jesús I como Reina del Adulto Mayor en Cuatro Ciénegas
    María de Jesús I fue coronada como Reina del Adulto Mayor de Cuatro Ciénegas durante una ceremonia de reconocimiento. LIDIET MEXICANO

María de Jesús I recibió la corona como Reina del Adulto Mayor de Cuatro Ciénegas durante una ceremonia organizada por el Gobierno Municipal y el DIF

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- María de Jesús I fue coronada como Reina del Adulto Mayor de Cuatro Ciénegas, durante una ceremonia organizada por el Gobierno Municipal y el DIF, como parte de las actividades de reconocimiento a las personas adultas mayores del municipio.

El evento fue encabezado por el alcalde Víctor Manuel Leija Vega y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina, además de contar con la presencia del coordinador de la Región Centro, Diego Siller Beltrán, autoridades municipales, familiares y representantes de los grupos de convivencia del DIF.

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Durante el protocolo también fue reconocida Bertha I como Princesa de Honor, por lo que ambas representarán a las personas adultas mayores del municipio en las actividades que se desarrollen posteriormente.

La celebración incluyó un brindis de honor y una convivencia con los integrantes de los grupos de adultos mayores, quienes participaron en este encuentro dedicado a reconocer su trayectoria y aportaciones a la comunidad.

En su intervención, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que las personas adultas mayores representan una parte importante de la historia de Cuatro Ciénegas, debido a las experiencias y valores que han transmitido a sus familias y a las nuevas generaciones.

Señaló que desde el Gobierno Municipal se buscará mantener acciones y espacios de convivencia que permitan a este sector mantenerse integrado a la sociedad y contar con condiciones de respeto y dignidad.

Por su parte, Leticia Medina indicó que el DIF Municipal continuará trabajando en programas y actividades dirigidos a las personas adultas mayores, con el objetivo de fomentar su participación, convivencia y bienestar.

La ceremonia concluyó con una convivencia entre las familias y los grupos de adultos mayores, en un ambiente de celebración y reconocimiento para quienes forman parte de la historia y vida comunitaria de Cuatro Ciénegas.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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