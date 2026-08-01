Coronan a Narda I y arrancan las actividades de la Feria de la Uva 2026 en Cuatro Ciénegas

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Coronan a Narda I y arrancan las actividades de la Feria de la Uva 2026 en Cuatro Ciénegas
    Narda I fue coronada como reina de la 94.ª Feria de la Uva, dando inicio a una de las tradiciones más representativas de Cuatro Ciénegas. LIDIET MEXICANO

Tras la coronación de Narda I, el municipio contempla una amplia cartelera de actividades para impulsar el turismo y la economía local

MONCLOVA, COAH.- Con la coronación de Narda I como reina de la 94.ª edición de la Feria de la Uva, Cuatro Ciénegas dio inicio este fin de semana a una de las celebraciones más importantes y tradicionales del Pueblo Mágico, que durante los próximos días reunirá a miles de visitantes en torno a actividades culturales, artísticas y familiares.

La ceremonia comenzó con el tradicional brindis realizado en la explanada de la Presidencia Municipal, encabezado por el alcalde Víctor Manuel Leija Vega, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina; la secretaria de Turismo de Coahuila, Cristina Amezcua González; además de alcaldes invitados, funcionarios y reinas de municipios de la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cuatro-cienegas-coahuila-enciende-la-fiesta-con-el-inicio-de-la-feria-de-la-uva-2026-DA22550416

Durante el acto se ofreció una oración por la salud y el éxito de Narda I, así como de Daniela II y Silvanna Ferrel, quienes integran la corte real de esta tradicional festividad.

$!Cientos de familias asistieron a la inauguración de la Feria de la Uva, que ofrecerá espectáculos, actividades culturales y eventos para toda la familia.
Cientos de familias asistieron a la inauguración de la Feria de la Uva, que ofrecerá espectáculos, actividades culturales y eventos para toda la familia. LIDIET MEXICANO

Más tarde, la celebración se trasladó a la Monumental Plaza de Toros, donde cientos de familias y visitantes presenciaron la coronación de la nueva soberana.

En un ambiente de fiesta y entre aplausos, Daniela II entregó la corona y el cetro a Narda I, quien desde este momento será la representante de la Feria de la Uva durante el próximo año.

Como parte de la inauguración, los asistentes disfrutaron de la presentación musical de Herederos de Nuevo León, agrupación que puso el ambiente durante la primera noche de la feria.

En su mensaje, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que la Feria de la Uva es una de las principales tradiciones de Cuatro Ciénegas y una oportunidad para fortalecer la identidad del municipio, además de impulsar el turismo y la economía local.

Señaló que su administración mantiene el compromiso de preservar las costumbres que distinguen al Pueblo Mágico y promover eventos que permitan atraer visitantes y generar una importante derrama económica para comerciantes y prestadores de servicios.

Las actividades de la 94.ª edición de la Feria de la Uva continuarán en los próximos días con presentaciones artísticas, eventos familiares, actividades culturales y la tradicional cabalgata, consolidándose como una de las festividades más importantes de la Región Centro-Desierto de Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ferias

Localizaciones


Coahuila
Cuatro Ciénegas

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Entre discernimiento y confusión
true

Examen de admisión UNAM: la ufanía vulgar de la trampa
Examen de admisión

Examen de admisión
true

POLITICÓN: Se abre discusión sobre ‘resurrección’ de fotomultas ante caos vial
NosotrAs: Las mujeres que evitan el síndrome de la rana hervida

NosotrAs: Las mujeres que evitan el síndrome de la rana hervida
La petrolera mexicana reportó resultados financieros mucho más modestos que otras empresas del ramo.

Reportan jauja petroleras en el mundo... menos Pemex que sufre caída de 70% en utilidad
Coahuilenses y regiomontanos son quienes lideran en el tiempo de estancia en hospitales privados en el país.

Coahuila es líder nacional en estancia hospitalaria privada
Saraperos quedó eliminado con cinco juegos pendientes y prolongó hasta tres temporadas su ausencia de la postemporada de la LMB.

¿Cuántas temporadas lleva Saraperos sin Playoffs? Saltillo consuma otro fracaso en la LMB