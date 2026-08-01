Coronan a Narda I y arrancan las actividades de la Feria de la Uva 2026 en Cuatro Ciénegas

La ceremonia comenzó con el tradicional brindis realizado en la explanada de la Presidencia Municipal, encabezado por el alcalde Víctor Manuel Leija Vega, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina; la secretaria de Turismo de Coahuila, Cristina Amezcua González; además de alcaldes invitados, funcionarios y reinas de municipios de la región.

MONCLOVA, COAH.- Con la coronación de Narda I como reina de la 94.ª edición de la Feria de la Uva, Cuatro Ciénegas dio inicio este fin de semana a una de las celebraciones más importantes y tradicionales del Pueblo Mágico, que durante los próximos días reunirá a miles de visitantes en torno a actividades culturales, artísticas y familiares.

Durante el acto se ofreció una oración por la salud y el éxito de Narda I, así como de Daniela II y Silvanna Ferrel, quienes integran la corte real de esta tradicional festividad.

Más tarde, la celebración se trasladó a la Monumental Plaza de Toros, donde cientos de familias y visitantes presenciaron la coronación de la nueva soberana.

En un ambiente de fiesta y entre aplausos, Daniela II entregó la corona y el cetro a Narda I, quien desde este momento será la representante de la Feria de la Uva durante el próximo año.

Como parte de la inauguración, los asistentes disfrutaron de la presentación musical de Herederos de Nuevo León, agrupación que puso el ambiente durante la primera noche de la feria.

En su mensaje, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que la Feria de la Uva es una de las principales tradiciones de Cuatro Ciénegas y una oportunidad para fortalecer la identidad del municipio, además de impulsar el turismo y la economía local.

Señaló que su administración mantiene el compromiso de preservar las costumbres que distinguen al Pueblo Mágico y promover eventos que permitan atraer visitantes y generar una importante derrama económica para comerciantes y prestadores de servicios.

Las actividades de la 94.ª edición de la Feria de la Uva continuarán en los próximos días con presentaciones artísticas, eventos familiares, actividades culturales y la tradicional cabalgata, consolidándose como una de las festividades más importantes de la Región Centro-Desierto de Coahuila.