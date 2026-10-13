Da a luz mujer en la sala de su casa en la colonia Chinameca, en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 32 años dio a luz a su tercera hija en su domicilio, ubicado en la colonia Chinameca, en Monclova, luego de que el trabajo de parto comenzara repentinamente durante la madrugada de ayer lunes, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindar atención a ambas. El nacimiento ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando Nancy Esmeralda ¨N¨ comenzó a sentir que su bebé estaba por nacer, sin haber presentado dolores previos que le permitieran anticipar la emergencia. Ante la situación, se comunicó por teléfono con su esposo, quien se encontraba por salir de su trabajo, para avisarle lo que estaba ocurriendo.

El hombre regresó apresuradamente a la vivienda, pero al llegar encontró que la pequeña ya había nacido. La mujer recibió a su hija en uno de los sillones de la sala, mientras esperaban la llegada de los cuerpos de auxilio.

Minutos después, los paramédicos de la Cruz Roja arribaron al domicilio y brindaron atención prehospitalaria a la madre y a la recién nacida. Los socorristas cortaron el cordón umbilical, revisaron las condiciones de salud de la pequeña y la envolvieron en una manta térmica para ayudar a conservar su temperatura corporal. La bebé fue reportada inicialmente en buenas condiciones de salud, por lo que ambas fueron trasladadas en ambulancia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedaron bajo observación médica para continuar con su valoración. Elementos de la Policía Municipal también acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido. La emergencia concluyó con el traslado de madre e hija al centro hospitalario, donde recibieron atención especializada. (Con información de medios locales)

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