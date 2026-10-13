‘Los Chorros’: ¿cuándo llegará por fin a la meta?

Una de las noticias que más hemos escuchado en la Región Sureste de Coahuila, desde hace ya demasiados años, es la que sostiene que “ya merito” queda el proyecto para rectificar el trazo de la carretera 57 conocido como “Los Chorros”. Como se sabe, dicho tramo es uno particularmente peligroso, no solamente porque su trazo está caracterizado por una serie de pendientes y curvas que propician accidentes carreteros, sino porque ninguna institución se ha tomado en serio la necesidad de implementar un operativo que impida la circulación de vehículos de carga en malas condiciones o que son operados por choferes que no se encuentran aptos.

Así, los accidentes constituyen una realidad cotidiana en dicho sector y las repercusiones que dichos percances tienen van más allá de las pérdidas materiales y/o de vidas humanas que acarrean. Y es que cada vez que hay un siniestro en Los Chorros, el estrangulamiento que sufre dicha vía genera múltiples pérdidas para muchas personas. No es, pues, un capricho ni una ocurrencia de nadie demandar la rectificación del trazo de la vía, de forma que resulte mucho más seguro para la circulación vial. Tampoco lo es insistir en la necesidad de contar con un operativo permanente para garantizar que las unidades de carga, así como quienes las conducen, se encuentren en óptimas condiciones. Y dado que no es una ocurrencia ni un capricho, sino que todo mundo reconoce la necesidad de realizar dicha obra, políticos de todos los partidos se han comprometido a empujar el proyecto a fin de que dicho tramo no siga siendo fuente de infaustas noticias. El problema es que, por más que se empuja, la carreta simplemente no avanza... o no lo hace a la velocidad adecuada... o la meta se mueve y siempre queda más lejos. O todo lo anterior junto. Pero el resultado es el mismo: el proyecto avanza, y avanza, y avanza, pero nunca llega a la meta.

Hoy se ha informado que ya se cuenta con el proyecto ejecutivo terminado y se ha liberado el derecho de vía, lo cual constituye un avance importante. También se ha dicho que se cuenta con el presupuesto para realizar el estudio técnico justificativo que permitirá autorizar el cambio de uso de suelo en los terrenos forestales que serán afectados por la obra. Pero incluso cuando todo eso quede listo, los trabajos de rectificación no podrán iniciar. Y esto es así porque no se ha asignado el presupuesto para la ejecución de la obra. Y eso no ocurre porque no se cuenta con toda la documentación para acreditar que el proyecto se puede llevar a cabo. Y esto sucede porque no se ha contado con el presupuesto suficiente para acelerar el proceso... El círculo vicioso es el de siempre. Porque cuando una obra no es prioritaria, los requisitos para ejecutarla se convierten en obstáculo para su concreción. Pero cuando se decide llevarla a cabo, ni siquiera hace falta cumplir con ningún requerimiento e incluso se blinda para que se ejecute. Claramente, la rectificación de Los Chorros no es del segundo tipo.

Temas

Carreteras A20

Localizaciones

Coahuila

