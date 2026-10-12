Donald Trump se burla del movimiento “Gays por Palestina” y desata polémica

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Donald Trump se burla del movimiento “Gays por Palestina” y desata polémica
    Donald Trump en un mitin en Ohio X

El mandatario cuestionó el apoyo de la comunidad LGBT a la causa palestina y advirtió sobre la violencia extrema contra homosexuales en esa región.

Donald Trump arremetió contra las manifestaciones pro Palestina en Estados Unidos y criticó abiertamente a las organizaciones de la comunidad LGBT que respaldan la causa en dicho territorio. Durante un acto público, el político republicano utilizó la ironía para descalificar la consigna “Gays por Palestina”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-asegura-que-putin-y-zelenski-quieren-frenar-la-guerra-en-ucrania-AP24092211

El video con la declaración se viralizó de inmediato en redes sociales. En la grabación difundida en la plataforma X, Trump ridiculizó la alianza de estos colectivos activistas con movimientos del Medio Oriente y sugirió con sarcasmo que enviaran representantes a negociar a esas zonas.

LA VIOLENCIA SU ARGUMENTO CENTRAL

La violencia contra las minorías sexuales fue el argumento central del discurso. Trump afirmó que en territorios bajo control extremista las personas homosexuales enfrentan consecuencias fatales. Para ilustrar su punto, mencionó que en esa región te lanzan desde lo más alto de un edificio”.

Medios internacionales han documentado el contexto de estas declaraciones. Reportes de medios de información señalan que las afirmaciones ocurrieron durante un mitin político en Alabama.

Organizaciones de derechos humanos recuerdan que la homosexualidad sigue siendo perseguida y criminalizada con dureza en varios países de Medio Oriente, aunque activistas han acusado al político de instrumentalizar esta realidad con fines electorales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-pentagono-aumenta-de-nuevo-el-numero-de-bajas-en-la-guerra-en-iran-JP24091080

EL CONTRASTE LEGISLATIVO

Diversos medios como India Today destacan el contraste del discurso con la propia agenda de Trump, quien ha impulsado severas restricciones a los derechos de la comunidad trans y de diversidad de género en las escuelas y registros oficiales de Estados Unidos.

Mientras que su discurso internacional denuncia la represión violenta y la falta de derechos humanos que enfrentan las personas LGBT en Medio Oriente, dentro de Estados Unidos, su gobierno ha impulsado la agenda legislativa más restrictiva en décadas contra los derechos de la comunidad trans y la diversidad sexual.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Discriminación
protestas
LGBTTTIQ+

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
El presidente Donald Trump regresa a la Casa Blanca luego de un viaje a Clarksville, Tennessee, en el jardín sur de la Casa Blanca, el sábado 10 de octubre de 2026, en Washington.

Ahora las potencias medias son el ‘mundo libre’
true

Ante el dolor, ¿qué hace usted?

true

Estábamos mejor cuando estábamos peor

Durante la mañana del lunes, el huracán ‘Simon’ se degradó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

‘Simon’ ahora es huracán de categoría 2, está muy cerca de las costas de Jalisco y se dirige a Sinaloa
Ya hay fechas oficiales para El Buen Fin 2026 y llegará con una modificación importante para quienes esperan esta temporada de promociones para realizar compras.

¿Cuándo es el Buen Fin 2026? Conoce las fechas oficiales y cómo comprar seguro
Trabajo. El actor convirtió su experiencia con la parálisis cerebral en una plataforma para impulsar la inclusión y combatir los estereotipos en Hollywood.

Luto en la TV: Muere el actor de ‘Breaking Bad’ RJ Mitte
Apuesta. 2 Sofía Castro asumirá el reto de interpretar a su madre en una historia que combinará su trayectoria artística con su paso por la residencia presidencial.

De actriz a primera dama: Netflix prepara la historia de Angélica Rivera
William Contreras encabezó la ofensiva de Milwaukee con tres carreras producidas, fundamentales para colocar contra las cuerdas a los Dodgers.

Brewers hunden a Dodgers y toman ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Nacional