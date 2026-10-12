Donald Trump se burla del movimiento “Gays por Palestina” y desata polémica

Donald Trump arremetió contra las manifestaciones pro Palestina en Estados Unidos y criticó abiertamente a las organizaciones de la comunidad LGBT que respaldan la causa en dicho territorio. Durante un acto público, el político republicano utilizó la ironía para descalificar la consigna “Gays por Palestina”.

El video con la declaración se viralizó de inmediato en redes sociales. En la grabación difundida en la plataforma X, Trump ridiculizó la alianza de estos colectivos activistas con movimientos del Medio Oriente y sugirió con sarcasmo que enviaran representantes a negociar a esas zonas.

LA VIOLENCIA SU ARGUMENTO CENTRAL

La violencia contra las minorías sexuales fue el argumento central del discurso. Trump afirmó que en territorios bajo control extremista las personas homosexuales enfrentan consecuencias fatales. Para ilustrar su punto, mencionó que en esa región ”te lanzan desde lo más alto de un edificio”.

Medios internacionales han documentado el contexto de estas declaraciones. Reportes de medios de información señalan que las afirmaciones ocurrieron durante un mitin político en Alabama.

Organizaciones de derechos humanos recuerdan que la homosexualidad sigue siendo perseguida y criminalizada con dureza en varios países de Medio Oriente, aunque activistas han acusado al político de instrumentalizar esta realidad con fines electorales.