POLITICÓN: AHMSA: ¿ahora qué anunciará el síndico de la Quiebra?

I. SE ACABÓ Los que están mejor enterados de cómo avanza la agenda del proceso de liquidación de Altos Hornos de México aseguran que el síndico de la Quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, realizará hoy una “importante declaración”, una vez que se confirme lo que todo mundo da por hecho: que al vencerse el plazo otorgado, “el nuevo dueño de AHMSA” no depositará la garantía de seriedad a que se comprometió hace semanas. ¿Qué va a decir el responsable de haber admitido, en primer lugar, a Arturo Domínguez como postor de la subasta? No se sabe, pero se esperaría que ya deje atrás la frivolidad y comience la seriedad. II. EMPROBLEMADO Por otro lado, hay quien dice que al síndico de la Quiebra se le terminó el espacio y que a partir de hoy la presión va a comenzar a centrarse en lo que hace y lo que se le paga por ello, pues, al final de cuentas, el único que gana con el alargamiento del proceso de liquidación es él. Eso es algo que ya comienza a señalarse con insistencia entre los extrabajadores de AHMSA, que ya entendieron lo importante: el actual proceso de liquidación no va a ninguna parte.

III. CINCO REGIONES Manolo Jiménez cerró en el municipio de Villa Unión la gira para poner en marcha la estrategia “En Equipo le Entramos” y que ha desplegado en las cinco regiones de Coahuila. El proyecto reunirá, según se informó, más de 3 mil millones de pesos entre el Gobierno del estado y los municipios para atender las necesidades de pavimento, agua, escuelas, caminos, plazas y servicios públicos. Es un acierto partir de las necesidades de cada localidad y sumar recursos para estas obras que los ayuntamientos difícilmente podrían realizar solos. El recorrido terminó; ahora comienza lo más importante: convertir la bolsa anunciada en beneficio real y tangible para el ciudadano. IV. UNO MÁS UNO... TRES En Villa Unión, el alcalde explicó el efecto de este programa: el presupuesto de inversión pasará de 10 a más de 26 millones de pesos. Habrá pavimentación, techumbres en escuelas, equipamiento y mejoras en servicios públicos. Para un municipio con pocos recursos como este, trabajar con el Ejecutivo estatal le cambia la aritmética: permite convertir recursos limitados en obras que no podrían realizarse con el presupuesto autorizado año con año. Ahora a esperar los resultados y el informe...

V. SOBRE LA MESA Jericó Abramo Masso lleva años dando seguimiento a la rectificación de Los Chorros y ahora mostró la respuesta de la Secretaría de Infraestructura. El documento señala que el proyecto ejecutivo está terminado, el derecho de vía fue liberado y hay 20 millones de pesos autorizados para programas ambientales. Falta el permiso de Semarnat y, sobre todo, el dinero para construir. Jericó no presentó la obra como un hecho; explicó qué se ha conseguido. En un proyecto rodeado de anuncios, ya es ganancia que alguien ponga sobre la mesa un documento, diga con claridad qué falta y a quién le toca resolverlo. VI. DOS PENDIENTES Primero, la SICT debe presentar nuevamente ante Semarnat la solicitud para cambiar el uso de suelo forestal, porque la anterior fue desechada. Después tendrá que conseguirse el presupuesto para construir. Los exhortos de Jericó Abramo pueden ayudar a presionar por el dinero, pero no sustituyen el permiso ambiental. El proyecto existe y el derecho de vía está liberado; sin autorización y recursos, seguirá siendo una carpeta lista para una obra que nunca empieza.

VII. YA EN LA FGR Morena denunció a Carolina Viggiano por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y simulación fiscal. El señalamiento gira alrededor de una residencia en Lomas de Chapultepec, valuada en más de 40 millones de pesos, y de varias empresas que habrían participado en la operación. Viggiano respondió que no la callarán ni les tiene miedo y sostuvo que buscan dañarla rumbo a 2027. Ahora la Fiscalía deberá revisar la propiedad, las empresas y el origen del dinero. La elección todavía está lejos, pero en Hidalgo algunos ya comenzaron la campaña con carpeta bajo el brazo. VIII. ¿HUELLA COAHUILENSE? Uno de los caminos de la denuncia podría conducir a Coahuila. Reportes periodísticos señalan que Corporativo Awiki, empresa mencionada en la operación de la residencia, habría sido proveedor durante el gobierno de Rubén Moreira. El dato debe comprobarse en los archivos estatales: qué contratos recibió, por qué montos y cuáles servicios prestó. Será tarea de la FGR confirmar si esa relación existió y si tiene alguna importancia para el caso. El expediente nació en Hidalgo; antes de hablar de facturas locales, habrá que encontrarlas.