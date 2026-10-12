El papa será ingresado al hospital el martes para cirugía por nódulo pulmonar

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    El papa será ingresado al hospital el martes para cirugía por nódulo pulmonar
    El papa León XIV ofrece la plegaria del Angelus en su balcón con vistas a la plaza de San Pedro del Vaticano. AP.

La oficina de prensa del Vaticano no indicó cuándo tendría lugar la operación en sí, pero se esperaba para inicios de semana con una convalecencia de una semana

CIUDAD DEL VATICANO.-El papa León XIV será ingresado en el hospital el martes antes de la cirugía para extirpar un nódulo pulmonar descubierto durante recientes pruebas médicas, informó el Vaticano el lunes.

León reveló el hallazgo durante su oración del mediodía del domingo y señaló que seguiría el consejo de los médicos para extirpar el nódulo.

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La oficina de prensa del Vaticano indicó el lunes que ninguna cuestión en particular precipitó las pruebas, y negó reportes de medios italianos que sugerían que una inflamación había motivado que León se sometiera a un chequeo médico.

La actividad en el Vaticano transcurrió con normalidad el lunes. El pontífice de 71 años presidió una audiencia con miembros de una organización benéfica con sede en Roma, el Circolo San Pietro, y recibió una donación de ellos. Habló con una voz fuerte y clara, elogiando su servicio y sacrificio. La multitud le dio un estruendoso aplauso después.

Tuvo otras seis audiencias privadas, realizó tres nombramientos y el Vaticano difundió una carta que había escrito al decano saliente del Colegio de Cardenales, agradeciéndole por su servicio. La carta estaba firmada el domingo.

Por la tarde, tiene previsto continuar sus audiencias y reincorporarse a una conferencia de una semana que él convocó sobre el acompañamiento pastoral a las familias.

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