Cruz Azul tiene a CU como su fortaleza: lleva 31 partidos sin perder ante Pumas

La remontada cementera comenzó antes del descanso, cuando Agustín Palavecino descontó para el 2-1. Sin embargo, los locales recuperaron la ventaja de dos anotaciones con un tanto de Robert Morales, que puso el 3-1 al inicio de la segunda mitad.

El encuentro del domingo parecía ofrecerle a Pumas la oportunidad ideal para terminar con la hegemonía de su rival. Los universitarios llegaron a tener una ventaja de 3-1, pero no consiguieron sostenerla y terminaron cediendo la igualada en los minutos finales.

La última vez que los cementeros perdieron en este escenario fue el 7 de noviembre de 2021, cuando cayeron 4-3 ante Pumas. Desde entonces, el equipo celeste ha acumulado 22 triunfos y nueve empates, números que reflejan la regularidad que ha conseguido en una cancha que tradicionalmente ha sido territorio de los auriazules.

Cruz Azul volvió a demostrar que se siente como en casa en el Estadio Olímpico Universitario. El empate 3-3 frente a Pumas, en la Jornada 11 del Apertura 2026, permitió a La Máquina extender a 31 partidos consecutivos sin derrota en Ciudad Universitaria, una racha que se prolonga desde el Apertura 2021 y que representa un dato incómodo para el conjunto universitario.

El panorama cambió todavía más para Pumas con la expulsión de César “Chino” Huerta al minuto 37, situación que dejó al conjunto universitario con diez hombres. Cruz Azul aprovechó la superioridad numérica y aumentó la presión hasta encontrar los goles de Andrés Montaño y Christian Ebere, este último al minuto 84, para sellar el 3-3 definitivo.

CIUDAD UNIVERSITARIA, ESCENARIO DE GRANDES CONQUISTAS

El dominio de Cruz Azul en el Olímpico Universitario también está acompañado de títulos importantes. En 2025 conquistó la Concacaf Champions Cup tras golear 5-0 al Vancouver Whitecaps en la final, resultado con el que obtuvo su séptimo campeonato de la región.

A ese logro se sumó la conquista de la décima estrella de Liga MX en el Clausura 2026, cuando derrotó 2-1 a Pumas en la final de vuelta disputada en el mismo inmueble. El gol de Carlos Rotondi en el tiempo agregado selló el campeonato cementero y dejó a los universitarios con otra dolorosa derrota frente a su afición.

Estos resultados han convertido al estadio de Ciudad Universitaria en un escenario especial para La Máquina, que ha sabido aprovecharlo incluso sin ser su casa permanente. Lo que para Pumas representa su territorio, para Cruz Azul se ha transformado en una cancha de grandes celebraciones y resultados favorables.

El empate de la Jornada 11 dejó a Cruz Azul en el séptimo lugar, con 17 puntos, mientras que Pumas se mantuvo en la posición 12, con 13 unidades. Aunque los celestes dejaron escapar la oportunidad de llevarse la victoria, su reacción les permitió evitar una derrota que habría tenido un significado especial para ambos clubes.

La racha de 31 partidos sin perder en el Olímpico Universitario confirma la capacidad de Cruz Azul para competir en condiciones adversas y encontrar soluciones incluso cuando el marcador parece sentenciado. Pumas estuvo cerca de terminar con esa historia, pero volvió a quedarse corto.

Por ahora, Ciudad Universitaria continúa siendo territorio favorable para los cementeros. Y mientras La Máquina mantenga su paso sin derrotas, la estadística seguirá representando una de las marcas más llamativas de su rivalidad con los universitarios.