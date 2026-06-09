De cuidar la plaza a sembrar el miedo; guardia de seguridad es señalado por intento de asalto en banco de Monclova (video)

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    De cuidar la plaza a sembrar el miedo; guardia de seguridad es señalado por intento de asalto en banco de Monclova (video)
    El presunto responsable del intento de asalto fue identificado como guardia de seguridad de una tienda departamental ubicada en Paseo Monclova; autoridades lo detuvieron horas después del hecho. LIDIET MEXICANO

El presunto responsable laboraba en una tienda departamental de Paseo Monclova; fue detenido tras el análisis de videos de vigilancia y un operativo de búsqueda

MONCLOVA, COAH.- Quien tenía la encomienda de vigilar uno de los centros comerciales más concurridos de Monclova terminó en manos de las autoridades al ser identificado como el presunto responsable de un intento de asalto registrado dentro de una sucursal bancaria de Paseo Monclova.

La tarde del lunes, la presencia de patrullas, agentes investigadores y unidades de reacción encendió las alertas entre clientes y comerciantes del mall, luego de que se reportara una situación de riesgo en el interior de Banamex.

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Con el paso de las horas, la investigación dio un giro inesperado. El hombre que presuntamente ingresó armado para exigir dinero no era un desconocido para quienes laboran en la plaza: se trataba de un guardia de seguridad asignado a la tienda Liverpool.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el sujeto entró directamente al área administrativa del banco y enfrentó a la gerente, a quien habría intimidado con un arma de fuego para obligarla a entregar efectivo.

Aunque el hecho generó momentos de tensión, el presunto delincuente no consiguió apoderarse de recursos de la institución bancaria. Las indagatorias señalan que únicamente obtuvo una cantidad mínima de dinero antes de abandonar el lugar.

Tras la denuncia, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo y comenzaron el análisis de grabaciones captadas por cámaras de vigilancia instaladas tanto en el centro comercial como en distintos puntos de la ciudad.

Las imágenes permitieron seguir los movimientos del sospechoso y establecer plenamente su identidad. Horas después, fue ubicado y detenido por elementos de las distintas corporaciones que participaron en el operativo.

Autoridades informaron que el hombre portaba una pistola calibre .380, arma que presuntamente utilizó durante el intento de atraco.

Ahora, quien hasta hace unas horas realizaba labores de vigilancia dentro del complejo comercial enfrenta una investigación penal y quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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