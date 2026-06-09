Monclova se pone las pilas: Simas lanza campaña para evitar contaminación ambiental

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    Monclova se pone las pilas: Simas lanza campaña para evitar contaminación ambiental
    Las pilas desechadas de manera inadecuada pueden liberar sustancias tóxicas que afectan el suelo y los mantos acuíferos, por lo que las autoridades exhortaron a la población a sumarse a esta iniciativa. LIDIET MEXICANO

Las pilas reunidas mediante la campaña serán canalizadas a una empresa especializada para su disposición final, con el objetivo de evitar riesgos ambientales

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de promover el cuidado del medio ambiente y prevenir la contaminación de los recursos naturales, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Monclova-Frontera puso en marcha el programa “Ponte las Pilas”, una campaña permanente para la recolección de baterías y pilas en desuso.

La iniciativa es impulsada por el Departamento de Cultura del Agua, en coordinación con las direcciones de Ecología de Monclova y Frontera, así como con la participación de empresas que colaborarán en el manejo adecuado de los residuos recolectados.

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$!Autoridades de SIMAS Monclova-Frontera, en coordinación con dependencias municipales y empresas especializadas, habilitarán diversos centros de acopio para facilitar la participación de la ciudadanía.
Autoridades de SIMAS Monclova-Frontera, en coordinación con dependencias municipales y empresas especializadas, habilitarán diversos centros de acopio para facilitar la participación de la ciudadanía. LIDIET MEXICANO

A través de esta campaña se busca crear conciencia entre la población sobre los daños que pueden ocasionar las pilas cuando son desechadas de manera incorrecta, ya que contienen materiales contaminantes que pueden filtrarse al suelo y afectar los mantos acuíferos, además de representar un riesgo para la salud.

Para facilitar la participación ciudadana, se instalarán contenedores de recolección en las oficinas de Simasubicadas en la zona centro de Frontera, así como en la calle Carranza y el bulevar Juárez, en Monclova. También habrá depósitos en las presidencias municipales, los sistemas DIF de ambas ciudades y en las instituciones educativas que decidan sumarse al programa.

$!Una vez recolectadas, las pilas serán entregadas a una empresa especializada en el manejo y confinamiento de residuos, garantizando una disposición final segura y acorde con la normativa ambiental.
Una vez recolectadas, las pilas serán entregadas a una empresa especializada en el manejo y confinamiento de residuos, garantizando una disposición final segura y acorde con la normativa ambiental. LIDIET MEXICANO

El jefe del Departamento de Cultura del Agua, Óscar Cadena, destacó que acciones sencillas, como separar y depositar correctamente las pilas usadas, pueden generar un impacto positivo en la conservación del medio ambiente y en la protección del agua, recurso fundamental para las futuras generaciones.

Además, explicó que las pilas recolectadas serán entregadas a una empresa especializada para su confinamiento y disposición final, garantizando así un manejo responsable de estos residuos.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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