Monclova se pone las pilas: Simas lanza campaña para evitar contaminación ambiental

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de promover el cuidado del medio ambiente y prevenir la contaminación de los recursos naturales, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Monclova-Frontera puso en marcha el programa “Ponte las Pilas”, una campaña permanente para la recolección de baterías y pilas en desuso. La iniciativa es impulsada por el Departamento de Cultura del Agua, en coordinación con las direcciones de Ecología de Monclova y Frontera, así como con la participación de empresas que colaborarán en el manejo adecuado de los residuos recolectados.

A través de esta campaña se busca crear conciencia entre la población sobre los daños que pueden ocasionar las pilas cuando son desechadas de manera incorrecta, ya que contienen materiales contaminantes que pueden filtrarse al suelo y afectar los mantos acuíferos, además de representar un riesgo para la salud. Para facilitar la participación ciudadana, se instalarán contenedores de recolección en las oficinas de Simasubicadas en la zona centro de Frontera, así como en la calle Carranza y el bulevar Juárez, en Monclova. También habrá depósitos en las presidencias municipales, los sistemas DIF de ambas ciudades y en las instituciones educativas que decidan sumarse al programa.

El jefe del Departamento de Cultura del Agua, Óscar Cadena, destacó que acciones sencillas, como separar y depositar correctamente las pilas usadas, pueden generar un impacto positivo en la conservación del medio ambiente y en la protección del agua, recurso fundamental para las futuras generaciones. Además, explicó que las pilas recolectadas serán entregadas a una empresa especializada para su confinamiento y disposición final, garantizando así un manejo responsable de estos residuos.

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