Desde Monclova, PAN asegura que dará ‘una sorpresa’ en la elección del domingo; llama a salir a votar

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    Desde Monclova, PAN asegura que dará ‘una sorpresa’ en la elección del domingo; llama a salir a votar
    Jorge Romero Herrera afirmó que el PAN percibe respaldo ciudadano tras las semanas de campaña y confió en obtener resultados positivos en Coahuila. LIDIET MEXICANO

MONCLOVA, COAH.- El Partido Acción Nacional (PAN) confía en que dará “una sorpresa” durante la jornada electoral de este domingo 7 de junio, aseguró su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, quien además hizo un llamado a la ciudadanía para acudir a las urnas y participar en la renovación del Congreso del Estado.

Durante una rueda de prensa celebrada en Monclova, el líder nacional del PAN afirmó que, tras semanas de campaña y contacto directo con la población, el partido percibe un respaldo ciudadano que podría reflejarse en los resultados de la elección.

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“Estamos seguros de que vamos a dar una sorpresa. Vimos reflejado en la calle un auténtico apoyo por el PAN y por nuestras candidatas y candidatos. Si la gente sale a votar, tendremos buenos resultados”, expresó.

Acompañado por la dirigente estatal del PAN, Elisa Maldonado; la presidenta del Comité Municipal en Monclova, Ana Osoria; así como por candidatos y dirigentes partidistas, Romero Herrera destacó que el principal mensaje del partido en la recta final de la campaña es invitar a la población a ejercer su derecho al voto.

Señaló que la participación ciudadana es clave para la toma de decisiones que impactan directamente en la vida de las familias coahuilenses, por lo que insistió en que nadie debe dejar que otros decidan por ellos.

“El día de la elección no es un día de partidos ni de candidatos, es un día de los ciudadanos. Ojalá voten por el PAN, pero si no es así, que salgan a votar por quien consideren mejor. Lo importante es participar”, manifestó.

El dirigente nacional reconoció el trabajo realizado por los candidatos panistas durante la campaña, destacando que recorrieron colonias, escucharon inquietudes y mantuvieron contacto cercano con la población.

Asimismo, defendió la decisión de Acción Nacional de participar en esta elección únicamente con sus siglas, al considerar que esta estrategia permitirá fortalecer la identidad del partido y consolidar su crecimiento rumbo a futuros procesos electorales.

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“Estamos convencidos de que esta es la manera de resurgir como Acción Nacional. Queremos recuperar nuestra fuerza y construir una alternativa sólida para los ciudadanos”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que el PAN llega al cierre de las campañas con optimismo y confianza en el trabajo realizado por sus candidatos, por lo que espera obtener resultados positivos en la elección de este domingo 7 de junio.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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