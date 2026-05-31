Designan al Padre Carlos Reyes como nuevo administrador parroquial en Candela

La designación fue realizada por Monseñor Hilario González García, quien confió al sacerdote la responsabilidad de acompañar espiritualmente a la comunidad católica de esta región y fortalecer la vida pastoral de la parroquia.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Diócesis dio a conocer el nombramiento del presbítero Carlos Ernesto Reyes Hernández como nuevo Administrador Parroquial de la comunidad de San Carlos Borromeo, ubicada en el municipio de Candela , Coahuila.

El anuncio generó muestras de alegría y felicitaciones entre numerosos fieles, particularmente entre integrantes de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, donde el sacerdote desempeñó labores como vicario y logró construir una relación cercana con la comunidad.

Conocido afectuosamente como “Padre Carlitos”, el presbítero ha sido reconocido por su sencillez, trato humano y disposición para servir, cualidades que le permitieron ganarse el cariño y respeto de muchas familias durante su ministerio.

A través de este nuevo encargo pastoral, la Iglesia busca continuar fortaleciendo el trabajo espiritual en Candela, promoviendo la fe, la unión comunitaria y los valores del Evangelio entre los habitantes del municipio.

La Diócesis también invitó a los creyentes a acompañar con oración esta nueva etapa para el sacerdote y para la comunidad que ahora recibirá su ministerio pastoral.

“Pidamos al Señor por el Padre Carlos y la comunidad que lo recibe, para que sea pastor según el Corazón de Cristo”, expresó la autoridad eclesiástica al compartir el nombramiento.