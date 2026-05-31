Realiza IEC último simulacro del PREP previo a comicios; capturan más de 4 mil actas

A una semana de la elección para renovar el Congreso de Coahuila, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) realizó este domingo el tercer y último simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el que puso a prueba la infraestructura tecnológica, los protocolos de contingencia y la operación del sistema que difundirá los resultados preliminares de los comicios del próximo 7 de junio. Durante el ejercicio fueron procesadas 4 mil 319 actas, una cifra superior a las 4 mil 257 contempladas para la elección, ya que se incluyeron también las correspondientes al Voto Anticipado, Personas en Prisión Preventiva y casillas especiales.

La consejera electoral Patricia Guadalupe González Mijares, presidenta de la Comisión de Innovación e Informática del IEC, explicó que los tres simulacros realizados durante mayo permitieron comprobar la capacidad operativa del sistema antes de la jornada electoral. “En los dos simulacros anteriores hemos tenido mucho éxito y previo a la hora establecida hemos podido capturar, digitalizar y publicar todas las actas”, señaló. La funcionaria destacó que los resultados correspondientes al voto anticipado y a las personas en prisión preventiva permanecerán resguardados hasta las 17:00 horas del domingo 7 de junio, momento en que podrán incorporarse al sistema conforme a los procedimientos establecidos. Además de la recepción y captura de actas, durante el simulacro se recrearon distintos escenarios de contingencia para verificar la respuesta del personal y de la infraestructura tecnológica. Entre ellos se incluyeron fallas en líneas telefónicas, interrupciones de energía eléctrica, problemas en equipos de escaneo y afectaciones en el servicio de internet.

“Lo que buscamos es plantear todos los escenarios posibles. Que se vaya la luz, que se descompongan equipos de escaneo, que falle internet; tenemos que probar los recursos humanos y técnicos que tenemos disponibles”, explicó González Mijares. Para la operación del PREP se instalaron dos Centros de Captura y Verificación, integrados por 12 coordinadores generales, dos coordinadoras y 65 capturistas-verificadoras. También fueron habilitados 17 Centros de Acopio y Transmisión de Datos, distribuidos en los 16 comités distritales y en las oficinas centrales del IEC. A ello se suma la participación de 142 supervisoras y supervisores electorales, así como 847 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, quienes forman parte del esquema de operación del PREP-Casilla.

En el simulacro participaron además integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP), representantes del Tecnológico de Monterrey como ente auditor, personal de la empresa Informática Electoral, representantes de partidos políticos, una candidatura independiente, así como funcionariado del Instituto Nacional Electoral y del propio IEC. El Programa de Resultados Electorales Preliminares comenzará a operar la tarde del domingo 7 de junio, una vez concluida la votación. Los resultados podrán consultarse a través del portal oficial del IEC y mediante los 13 difusores autorizados para replicar la información preliminar de la elección.

Publicidad