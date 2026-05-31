Realiza IEC último simulacro del PREP previo a comicios; capturan más de 4 mil actas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Realiza IEC último simulacro del PREP previo a comicios; capturan más de 4 mil actas
    El simulacro incluyó la recepción, digitalización y captura de 4 mil 319 actas, incluidas las correspondientes al Voto Anticipado y a Personas en Prisión Preventiva. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

COMPARTIR

TEMAS


Elecciones Coahuila
PREP

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


IEC

El IEC realizó el último simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares; puso a prueba fallas de energía, internet y equipos de escaneo antes de la jornada electoral

A una semana de la elección para renovar el Congreso de Coahuila, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) realizó este domingo el tercer y último simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el que puso a prueba la infraestructura tecnológica, los protocolos de contingencia y la operación del sistema que difundirá los resultados preliminares de los comicios del próximo 7 de junio.

Durante el ejercicio fueron procesadas 4 mil 319 actas, una cifra superior a las 4 mil 257 contempladas para la elección, ya que se incluyeron también las correspondientes al Voto Anticipado, Personas en Prisión Preventiva y casillas especiales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ine-coahuila-afina-preparativos-para-la-eleccion-del-7-de-junio-LF21067936

La consejera electoral Patricia Guadalupe González Mijares, presidenta de la Comisión de Innovación e Informática del IEC, explicó que los tres simulacros realizados durante mayo permitieron comprobar la capacidad operativa del sistema antes de la jornada electoral.

“En los dos simulacros anteriores hemos tenido mucho éxito y previo a la hora establecida hemos podido capturar, digitalizar y publicar todas las actas”, señaló.

La funcionaria destacó que los resultados correspondientes al voto anticipado y a las personas en prisión preventiva permanecerán resguardados hasta las 17:00 horas del domingo 7 de junio, momento en que podrán incorporarse al sistema conforme a los procedimientos establecidos.

Además de la recepción y captura de actas, durante el simulacro se recrearon distintos escenarios de contingencia para verificar la respuesta del personal y de la infraestructura tecnológica. Entre ellos se incluyeron fallas en líneas telefónicas, interrupciones de energía eléctrica, problemas en equipos de escaneo y afectaciones en el servicio de internet.

$!Durante el ejercicio se evaluó la respuesta ante contingencias como fallas de energía, internet, telefonía y equipos de escaneo para comprobar la operación del PREP.
Durante el ejercicio se evaluó la respuesta ante contingencias como fallas de energía, internet, telefonía y equipos de escaneo para comprobar la operación del PREP. CORTESÍA

“Lo que buscamos es plantear todos los escenarios posibles. Que se vaya la luz, que se descompongan equipos de escaneo, que falle internet; tenemos que probar los recursos humanos y técnicos que tenemos disponibles”, explicó González Mijares.

Para la operación del PREP se instalaron dos Centros de Captura y Verificación, integrados por 12 coordinadores generales, dos coordinadoras y 65 capturistas-verificadoras. También fueron habilitados 17 Centros de Acopio y Transmisión de Datos, distribuidos en los 16 comités distritales y en las oficinas centrales del IEC.

A ello se suma la participación de 142 supervisoras y supervisores electorales, así como 847 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, quienes forman parte del esquema de operación del PREP-Casilla.

$!Personal del IEC, integrantes del COTAPREP, personal del INE y del ente auditor participaron en el último simulacro previo a la jornada electoral del 7 de junio.
Personal del IEC, integrantes del COTAPREP, personal del INE y del ente auditor participaron en el último simulacro previo a la jornada electoral del 7 de junio. CORTESÍA

En el simulacro participaron además integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP), representantes del Tecnológico de Monterrey como ente auditor, personal de la empresa Informática Electoral, representantes de partidos políticos, una candidatura independiente, así como funcionariado del Instituto Nacional Electoral y del propio IEC.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares comenzará a operar la tarde del domingo 7 de junio, una vez concluida la votación. Los resultados podrán consultarse a través del portal oficial del IEC y mediante los 13 difusores autorizados para replicar la información preliminar de la elección.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones Coahuila
PREP

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


IEC

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Eliud Kipchoge y Estefanía Oropeza conquistaron el primer lugar de la 21K Coahuila 2026, en una jornada que aún continúa en Saltillo.

Resultados preliminares de la 21K Coahuila 2026: así marcha la competencia en Saltillo
El gobernador destacó diversas acciones y proyectos ejecutados durante mayo.

Mayo fue un mes de avances y coordinación en todas las regiones de Coahuila: Manolo Jiménez
Esta semana, padres de familia realizaron una manifestación para pedir que sus hijos tengan clases, aunque tengan que impartirse a más de 100 metros del plantel.

Coahuila: Paraliza primaria de PN denuncia por discriminación y acoso; 60 alumnos, en el limbo

REDES SOCIALES

Andy López Beltrán está aterrorizado

NosotrAs: Violencia lencha

NosotrAs: Violencia lencha
Productividad sexenal

Productividad sexenal
No se hagan bolas

No se hagan bolas
La recuperación de activos ocurre mientras continúa el proceso concursal que mantiene sin definición el futuro de AHMSA.

Retiran maquinaria Caterpillar de la mina de Hércules; exobreros denuncian desmantelamiento de activos de AHMSA