Detecta FGE ‘cámaras parásito’ utilizadas por grupos delictivos en la Región Centro de Coahuila

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Monclova
/ 15 abril 2026
    Detecta FGE ‘cámaras parásito’ utilizadas por grupos delictivos en la Región Centro de Coahuila
    Estos dispositivos son utilizados por grupos delictivos para vigilar a las operaciones de autoridades. LIDIET MEXICANO

Las autoridades realizan cateos para asegurar cámaras, droga y detener a involucrados

La Fiscalía General del Estado en la Región Centro logró el aseguramiento de al menos 12 “cámaras parásito”, dispositivos instalados por grupos delictivos para vigilar las actividades de corporaciones de seguridad y proteger sus operaciones ilícitas.

El delegado regional de la dependencia, Everardo Lazo Chapa, informó que estas cámaras son colocadas estratégicamente en fachadas y partes traseras de viviendas, así como en postes ubicados en calles cercanas a puntos de venta de droga, con el objetivo de monitorear en tiempo real los movimientos de policías y fuerzas de seguridad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/aseguran-siete-armas-de-fuego-en-la-region-centro-de-coahuila-LB20038210

Detalló que este tipo de tecnología es utilizada principalmente por personas dedicadas al narcomenudeo, quienes buscan anticiparse a operativos y resguardar los sitios donde realizan actividades ilícitas. Señaló que, tras obtener órdenes judiciales de cateo, las autoridades ingresan a los inmuebles y proceden al aseguramiento tanto de estos dispositivos como de droga y de personas involucradas.

El funcionario destacó que el hallazgo de estas cámaras se ha dado en el marco de operativos realizados en municipios como Monclova, Frontera y Castaños, como parte de las acciones para combatir la distribución de narcóticos en la región.

Lazo Chapa indicó que, aunque la Región Centro se mantiene como una zona relativamente tranquila, existe especial atención en delitos como el narcomenudeo, por lo que se han intensificado los cateos. En lo que va del año, se han realizado alrededor de 39 operativos, en los que también se han decomisado entre 22 y 24 kilogramos de droga, principalmente cristal y mariguana, además de la detención de entre 50 y 55 personas.

Finalmente, reiteró que estos resultados derivan de la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo la Guardia Nacional, el Ejército, la Fiscalía y corporaciones municipales, con el objetivo de mantener la seguridad y prevenir actividades delictivas en la Región Centro de Coahuila.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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