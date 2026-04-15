Aseguran siete armas de fuego en la Región Centro de Coahuila

El funcionario explicó que estos decomisos son resultado de trabajos de inteligencia en los que participan la Policía Estatal y la Agencia de Investigación Criminal, mediante labores de campo que permiten obtener información clave para solicitar órdenes de cateo y proceder al aseguramiento de armas o narcóticos.

MONCLOVA, COAH.- En acciones recientes de seguridad, autoridades de la Región Centro de Coahuila han asegurado al menos siete armas de fuego, la gran mayoría consideradas de uso exclusivo del Ejército, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa.

Detalló que, aunque el tráfico de armas es un delito de carácter federal, en Coahuila existe una coordinación constante entre corporaciones para evitar que este tipo de armamento llegue a manos de grupos delictivos.

“Se trata de evitar que quienes se dedican a la comercialización de narcóticos u otras actividades ilícitas cuenten con los medios para cometer delitos”, señaló.

Lazo Chapa indicó que los aseguramientos de armas no solo se han dado en la Región Centro, sino también en otras zonas del estado, como parte de una estrategia preventiva para inhibir delitos como la extorsión y la distribución de drogas.

Añadió que la Policía Estatal mantiene filtros de seguridad en los accesos a la región, con el fin de detectar intentos de ingreso de armas; sin embargo, precisó que la mayoría de los decomisos han sido resultado de cateos realizados en domicilios.

Recordó, además, que recientemente se han registrado otros aseguramientos relevantes, como el decomiso de alrededor de 100 kilogramos de mariguana en el municipio de Castaños, caso que por su magnitud fue turnado a autoridades federales.

Estas acciones se dan en el contexto de un importante golpe al tráfico de armas, luego de que durante la semana en curso autoridades estatales y federales lograran impedir que 116 armas de fuego llegaran a manos de grupos criminales.