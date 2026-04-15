Aseguran siete armas de fuego en la Región Centro de Coahuila

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Monclova
/ 15 abril 2026
    Aseguran siete armas de fuego en la Región Centro de Coahuila
    La mayoría del armamento asegurado está catalogado como de uso exclusivo del Ejército, según informaron autoridades estatales. LIDIET MEXICANO

Los decomisos derivan de labores de inteligencia y cateos en domicilios, como parte de una estrategia para inhibir delitos en la región

MONCLOVA, COAH.- En acciones recientes de seguridad, autoridades de la Región Centro de Coahuila han asegurado al menos siete armas de fuego, la gran mayoría consideradas de uso exclusivo del Ejército, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa.

El funcionario explicó que estos decomisos son resultado de trabajos de inteligencia en los que participan la Policía Estatal y la Agencia de Investigación Criminal, mediante labores de campo que permiten obtener información clave para solicitar órdenes de cateo y proceder al aseguramiento de armas o narcóticos.

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Detalló que, aunque el tráfico de armas es un delito de carácter federal, en Coahuila existe una coordinación constante entre corporaciones para evitar que este tipo de armamento llegue a manos de grupos delictivos.

“Se trata de evitar que quienes se dedican a la comercialización de narcóticos u otras actividades ilícitas cuenten con los medios para cometer delitos”, señaló.

Lazo Chapa indicó que los aseguramientos de armas no solo se han dado en la Región Centro, sino también en otras zonas del estado, como parte de una estrategia preventiva para inhibir delitos como la extorsión y la distribución de drogas.

Añadió que la Policía Estatal mantiene filtros de seguridad en los accesos a la región, con el fin de detectar intentos de ingreso de armas; sin embargo, precisó que la mayoría de los decomisos han sido resultado de cateos realizados en domicilios.

Recordó, además, que recientemente se han registrado otros aseguramientos relevantes, como el decomiso de alrededor de 100 kilogramos de mariguana en el municipio de Castaños, caso que por su magnitud fue turnado a autoridades federales.

Estas acciones se dan en el contexto de un importante golpe al tráfico de armas, luego de que durante la semana en curso autoridades estatales y federales lograran impedir que 116 armas de fuego llegaran a manos de grupos criminales.

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En dicho operativo, realizado en Piedras Negras, se aseguraron 60 armas largas y 56 cortas que presuntamente tenían como destino el estado de Michoacán, como parte de un trabajo coordinado entre corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Las autoridades reiteraron que estos resultados reflejan el compromiso de mantener la seguridad en Coahuila, mediante acciones conjuntas para retirar de circulación armas y sustancias ilícitas que representen un riesgo para la población.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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