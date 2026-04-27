Detienen a mujer por robo de 6 mil pesos en tienda de Monclova; FGE descarta monto millonario

MONCLOVA, COAH.- Una mujer fue detenida tras ser señalada por el presunto robo de 6 mil pesos en la tienda Casa Edith, luego de que la parte afectada presentara el reporte correspondiente ante las autoridades. De acuerdo con la información, la persona fue puesta a disposición por el delito de robo con quebrantamiento, iniciándose la carpeta de investigación y su posterior judicialización. El caso ya fue turnado ante un juez y se está en espera de que se programe la audiencia de imputación.

En torno a versiones que señalaban un monto de hasta 2 millones de pesos, el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, aclaró que la cantidad denunciada formalmente es de 6 mil pesos. El funcionario explicó que, si bien existe la mención de posibles faltantes en fechas anteriores, estos deberán ser comprobados mediante dictámenes contables, así como con testimonios y otras pruebas periciales que permitan acreditar la conducta.

Añadió que existe una denuncia previa relacionada con un supuesto faltante en el establecimiento, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer si hay más hechos vinculados. Finalmente, indicó que el caso podría resolverse mediante una salida alterna, como un acuerdo reparatorio, aunque esto dependerá de la decisión de la víctima, quien tendría que ser contactada a través de su asesor jurídico para una posible negociación.

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