Detienen a mujer por robo de 6 mil pesos en tienda de Monclova; FGE descarta monto millonario

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Monclova
/ 27 abril 2026
    Detienen a mujer por robo de 6 mil pesos en tienda de Monclova; FGE descarta monto millonario
    El delegado de la Fiscalía, Everardo Lazo, aclaró que la denuncia formal por el caso de la tienda Casa Edith corresponde a 6 mil pesos y señaló que continúan las investigaciones para determinar posibles faltantes adicionales. LIDIET MEXICANO

La Fiscalía aclaró que esa es la cifra formal denunciada, mientras continúan las investigaciones por posibles faltantes adicionales

MONCLOVA, COAH.- Una mujer fue detenida tras ser señalada por el presunto robo de 6 mil pesos en la tienda Casa Edith, luego de que la parte afectada presentara el reporte correspondiente ante las autoridades.

De acuerdo con la información, la persona fue puesta a disposición por el delito de robo con quebrantamiento, iniciándose la carpeta de investigación y su posterior judicialización. El caso ya fue turnado ante un juez y se está en espera de que se programe la audiencia de imputación.

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En torno a versiones que señalaban un monto de hasta 2 millones de pesos, el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, aclaró que la cantidad denunciada formalmente es de 6 mil pesos.

El funcionario explicó que, si bien existe la mención de posibles faltantes en fechas anteriores, estos deberán ser comprobados mediante dictámenes contables, así como con testimonios y otras pruebas periciales que permitan acreditar la conducta.

$!Una mujer fue detenida tras ser señalada por el presunto robo de 6 mil pesos en la tienda Casa Edith, caso que ya fue judicializado y está en espera de audiencia de imputación.
Una mujer fue detenida tras ser señalada por el presunto robo de 6 mil pesos en la tienda Casa Edith, caso que ya fue judicializado y está en espera de audiencia de imputación. LIDIET MEXICANO

Añadió que existe una denuncia previa relacionada con un supuesto faltante en el establecimiento, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer si hay más hechos vinculados.

Finalmente, indicó que el caso podría resolverse mediante una salida alterna, como un acuerdo reparatorio, aunque esto dependerá de la decisión de la víctima, quien tendría que ser contactada a través de su asesor jurídico para una posible negociación.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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