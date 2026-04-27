Ante amenazas recientes de tiroteos, UAdeC descarta operativos mochila generalizados

El secretario general de la institución, Víctor Sánchez, explicó que esta medida implica un debate legal relacionado con derechos humanos, particularmente el derecho a la privacidad, por lo que su aplicación debe estar plenamente justificada.

En un contexto marcado por amenazas de tiroteos en distintas partes del país y algunos casos en Coahuila, la Universidad Autónoma de Coahuila descartó la implementación de operativos mochila de forma generalizada entre sus estudiantes.

Indicó que la revisión de pertenencias solo se consideraría en caso de existir un riesgo tangible, como la posible presencia de un arma dentro de un plantel. En ese escenario, precisó, se priorizaría la seguridad de la comunidad universitaria.

“(Si se informa de la presencia de un arma) ponderando que el derecho a la vida es más importante que el derecho a la intimidad, pues procederíamos para salvaguardar la seguridad de los estudiantes. No se planea hacer operativos aleatorios, sino cuando exista un riesgo”, señaló.

El funcionario universitario subrayó que no se contemplan operativos aleatorios, sino acciones focalizadas y sustentadas en protocolos establecidos por autoridades federales y estatales.

Sobre incidentes recientes, recordó el último caso ocurrido a inicios de marzo en la Facultad de Enfermería en Torreón. Tras la amenaza, se suspendieron clases y, al reanudarse, se implementó vigilancia permanente por parte de la Policía Municipal.

El funcionario explicó que la estrategia de la universidad se basa en un enfoque disuasorio, con presencia de corporaciones de seguridad en los planteles y capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

“Si se llegara a presentar, estamos listos para actuar de inmediato”, afirmó.

Añadió que directores y coordinadores ya cuentan con protocolos de actuación y mantienen coordinación con autoridades, lo que permite atender de forma oportuna cualquier situación de riesgo.