Dos mil cuerpos siguen sin familia; piden donar ADN para identificarlos en Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Detrás de cada cuerpo o resto humano sin entregar existe una familia que continúa esperando respuestas, por lo que el colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos en Coahuila hizo un llamado urgente a la población para aportar una muestra de ADN que permita avanzar en la identificación de personas desaparecidas.

Como resultado de estos trabajos, se contempla la realización de nuevos operativos de búsqueda en la Región Centro durante el último trimestre de 2026, una zona donde las familias de personas desaparecidas mantienen activa su exigencia de localización e identificación.

En esta capacitación participaron Nancy Ramón, Rosa María Barrera, Gilberto Garza y Rocío de Jesús, quienes recibieron herramientas relacionadas con los procesos de identificación y búsqueda de personas desaparecidas.

El colectivo informó que integrantes de la agrupación participaron durante los días 4, 5 y 6 de agosto en una capacitación teórica y práctica realizada en el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), como parte de los trabajos que buscan fortalecer las acciones de búsqueda e identificación en Coahuila.

Sin embargo, uno de los principales retos continúa siendo la falta de muestras genéticas de familiares que permitan establecer coincidencias.

De acuerdo con el colectivo, actualmente existen alrededor de 2 mil cuerpos o restos humanos que ya fueron muestreados y cuentan con un perfil genético, pero que no han podido ser entregados a un familiar.

“Somos 2 mil familias que seguimos esperando”, señaló el colectivo al destacar la importancia de que familiares de personas desaparecidas acudan a proporcionar su muestra de referencia.

La donación de ADN representa una herramienta fundamental para que las autoridades puedan comparar los perfiles genéticos de los restos humanos con los de familiares que buscan a una persona desaparecida y, con ello, avanzar hacia una posible identificación.

El colectivo recordó que la toma de muestra es voluntaria, gratuita y confidencial, por lo que hizo un llamado a las familias que aún no han proporcionado su referencia genética a acercarse y realizar este procedimiento.

Las personas interesadas en agendar una cita para la donación de una muestra de sangre pueden comunicarse al 866 107 62 44 con Nancy Ramón.

Para las familias, aportar una muestra puede significar mucho más que un trámite: puede representar la posibilidad de ponerle nombre y rostro a uno de esos cuerpos que permanecen sin ser entregados y, finalmente, obtener la respuesta que llevan años esperando.