Dos mil cuerpos siguen sin familia; piden donar ADN para identificarlos en Coahuila

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    Dos mil cuerpos siguen sin familia; piden donar ADN para identificarlos en Coahuila
    El colectivo Juntos en Acción pidió a familias de personas desaparecidas proporcionar muestras de referencia para facilitar posibles identificaciones. LIDIET MEXICANO

Colectivo de familias de desaparecidos llama a aportar muestras de ADN para avanzar en la identificación de alrededor de 2 mil cuerpos y restos humanos pendientes de entregar

MONCLOVA, COAH.- Detrás de cada cuerpo o resto humano sin entregar existe una familia que continúa esperando respuestas, por lo que el colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos en Coahuila hizo un llamado urgente a la población para aportar una muestra de ADN que permita avanzar en la identificación de personas desaparecidas.

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El colectivo informó que integrantes de la agrupación participaron durante los días 4, 5 y 6 de agosto en una capacitación teórica y práctica realizada en el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), como parte de los trabajos que buscan fortalecer las acciones de búsqueda e identificación en Coahuila.

En esta capacitación participaron Nancy Ramón, Rosa María Barrera, Gilberto Garza y Rocío de Jesús, quienes recibieron herramientas relacionadas con los procesos de identificación y búsqueda de personas desaparecidas.

Como resultado de estos trabajos, se contempla la realización de nuevos operativos de búsqueda en la Región Centro durante el último trimestre de 2026, una zona donde las familias de personas desaparecidas mantienen activa su exigencia de localización e identificación.

$!Alrededor de 2 mil cuerpos o restos humanos cuentan con perfil genético, pero aún no han podido ser entregados a familiares.
Alrededor de 2 mil cuerpos o restos humanos cuentan con perfil genético, pero aún no han podido ser entregados a familiares. LIDIET MEXICANO

Sin embargo, uno de los principales retos continúa siendo la falta de muestras genéticas de familiares que permitan establecer coincidencias.

De acuerdo con el colectivo, actualmente existen alrededor de 2 mil cuerpos o restos humanos que ya fueron muestreados y cuentan con un perfil genético, pero que no han podido ser entregados a un familiar.

“Somos 2 mil familias que seguimos esperando”, señaló el colectivo al destacar la importancia de que familiares de personas desaparecidas acudan a proporcionar su muestra de referencia.

La donación de ADN representa una herramienta fundamental para que las autoridades puedan comparar los perfiles genéticos de los restos humanos con los de familiares que buscan a una persona desaparecida y, con ello, avanzar hacia una posible identificación.

El colectivo recordó que la toma de muestra es voluntaria, gratuita y confidencial, por lo que hizo un llamado a las familias que aún no han proporcionado su referencia genética a acercarse y realizar este procedimiento.

Las personas interesadas en agendar una cita para la donación de una muestra de sangre pueden comunicarse al 866 107 62 44 con Nancy Ramón.

Para las familias, aportar una muestra puede significar mucho más que un trámite: puede representar la posibilidad de ponerle nombre y rostro a uno de esos cuerpos que permanecen sin ser entregados y, finalmente, obtener la respuesta que llevan años esperando.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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