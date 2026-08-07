Fijan para el 25 de septiembre subasta de AHMSA y MINOSA; Juzgado aprueba bases definitivas

MONCLOVA, COAH.- La venta de los bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) ya tiene una fecha clave: el próximo 25 de septiembre de 2026, cuando se llevará a cabo la audiencia pública para la recepción de posturas dentro del proceso de enajenación de ambas empresas. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles aprobó las Bases Definitivas de Subasta, aunque estableció modificaciones y dejó claro que el procedimiento dependerá del cumplimiento de una serie de condiciones indispensables para que la venta pueda realizarse.

De acuerdo con la resolución emitida dentro de los concursos mercantiles 19/2023 y 77/2022, la audiencia pública se desarrollará a las 10:00 horas del viernes 25 de septiembre, en el Auditorio del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México. La determinación fue dada a conocer por la Sindicatura de AHMSA y MINOSA, encabezada por Víctor Manuel Aguilera Gómez, tras el acuerdo emitido por la jueza Ruth Haggi Huerta García. DOS CONDICIONES SERÁN DETERMINANTES Aunque las bases ya fueron aprobadas, el propio Juzgado estableció dos condiciones fundamentales para que el proceso de venta pueda avanzar. La primera es que determinados acreedores presenten sus cartas de conformidad, mediante las cuales autoricen que los bienes sujetos a sus garantías y fideicomisos puedan ser vendidos como parte de la unidad productiva. La segunda condición es que exista al menos un postor que cumpla con todos los requisitos establecidos, entre ellos la presentación de la correspondiente garantía de seriedad. La autoridad judicial señaló que, si estas condiciones no se cumplen, no existirán los elementos mínimos para llevar a cabo el proceso de venta que actualmente se encuentra en marcha.

Esto coloca al próximo 25 de septiembre como una fecha determinante dentro del prolongado proceso de concurso mercantil de las dos empresas acerera y minera. AUDIENCIA TENDRÁ ACCESO LIMITADO El acuerdo establece además que la audiencia será pública, aunque el acceso estará parcialmente restringido debido a la capacidad del recinto. El Auditorio del Poder Judicial de la Federación cuenta con un aforo de 98 personas, por lo que el ingreso se realizará bajo las condiciones establecidas por el propio Juzgado. La autoridad judicial también ordenó la difusión de una versión simplificada de la resolución, con el objetivo de dar a conocer a los interesados las condiciones y el calendario que regirán el procedimiento especial de enajenación. SINDICATURA DEBERÁ CONTINUAR CON EL PROCESO Con la aprobación de las bases, el síndico deberá continuar con las acciones contempladas en el calendario presentado ante el Juzgado y avanzar en las distintas etapas necesarias para llegar a la recepción de posturas. La Sindicatura informó que continuará atendiendo las determinaciones de la autoridad judicial y realizando las acciones necesarias para el desarrollo del procedimiento. También dará a conocer los avances relevantes conforme avance el proceso. De esta manera, AHMSA y MINOSA entran en una nueva etapa de su proceso de venta, con una fecha ya establecida, pero también con requisitos que deberán cumplirse para que la subasta pueda concretarse. El 25 de septiembre será una jornada clave para conocer si finalmente existen las condiciones para recibir ofertas por los activos de ambas empresas y avanzar hacia una posible definición sobre el futuro de los bienes que permanecen dentro del concurso mercantil.

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