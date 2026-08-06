Carlos Villarreal refuerza coordinación para fortalecer la seguridad en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, encabezó la sesión del Consejo Municipal de Seguridad, donde reiteró el compromiso de mantener una estrategia coordinada con el Gobierno del Estado y las distintas corporaciones para preservar la paz y la tranquilidad en la ciudad y la Región Centro Desierto. Durante la reunión participaron representantes de los tres órdenes de gobierno, integrantes de la iniciativa privada y de la sociedad civil, quienes revisaron el avance de las acciones permanentes en materia de seguridad, así como los mecanismos de coordinación e intercambio de información que permiten fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones.

El encuentro tuvo como propósito dar continuidad al Modelo Coahuila de Seguridad, impulsado en el estado, mediante una estrategia basada en la colaboración entre autoridades y la consolidación de acciones preventivas y operativas. APUESTAN POR PREVENCIÓN Y PROXIMIDAD Como parte de los acuerdos, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso de continuar fortaleciendo el Modelo Coahuila de Seguridad mediante inversiones enfocadas en sus cuatro ejes: Fuerza, Inteligencia, Proximidad y Prevención, con el objetivo de robustecer las capacidades institucionales en beneficio de la población de Monclova y la Región Centro Desierto.

Carlos Villarreal afirmó que la seguridad requiere trabajo permanente, coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la participación de la sociedad, por lo que aseguró que la administración municipal mantendrá el esfuerzo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez, las corporaciones de seguridad y los diversos sectores para seguir fortaleciendo la estrategia estatal. Finalmente, el Ayuntamiento reiteró que continuará impulsando una política de seguridad sustentada en la coordinación, la prevención y la proximidad social, con la finalidad de mantener un entorno de paz para las familias monclovenses.