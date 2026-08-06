Carlos Villarreal refuerza coordinación para fortalecer la seguridad en Monclova

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    Carlos Villarreal refuerza coordinación para fortalecer la seguridad en Monclova
    Carlos Villarreal encabezó la sesión del Consejo Municipal de Seguridad para dar seguimiento a las estrategias de coordinación interinstitucional. CORTESÍA

Autoridades de los tres órdenes de gobierno, sector privado y sociedad civil dieron seguimiento a las acciones preventivas

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, encabezó la sesión del Consejo Municipal de Seguridad, donde reiteró el compromiso de mantener una estrategia coordinada con el Gobierno del Estado y las distintas corporaciones para preservar la paz y la tranquilidad en la ciudad y la Región Centro Desierto.

Durante la reunión participaron representantes de los tres órdenes de gobierno, integrantes de la iniciativa privada y de la sociedad civil, quienes revisaron el avance de las acciones permanentes en materia de seguridad, así como los mecanismos de coordinación e intercambio de información que permiten fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones.

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El encuentro tuvo como propósito dar continuidad al Modelo Coahuila de Seguridad, impulsado en el estado, mediante una estrategia basada en la colaboración entre autoridades y la consolidación de acciones preventivas y operativas.

APUESTAN POR PREVENCIÓN Y PROXIMIDAD

Como parte de los acuerdos, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso de continuar fortaleciendo el Modelo Coahuila de Seguridad mediante inversiones enfocadas en sus cuatro ejes: Fuerza, Inteligencia, Proximidad y Prevención, con el objetivo de robustecer las capacidades institucionales en beneficio de la población de Monclova y la Región Centro Desierto.

$!Autoridades de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y sociedad civil revisaron acciones para fortalecer la seguridad en Monclova y la Región Centro Desierto.
Autoridades de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y sociedad civil revisaron acciones para fortalecer la seguridad en Monclova y la Región Centro Desierto. CORTESÍA

Carlos Villarreal afirmó que la seguridad requiere trabajo permanente, coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la participación de la sociedad, por lo que aseguró que la administración municipal mantendrá el esfuerzo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez, las corporaciones de seguridad y los diversos sectores para seguir fortaleciendo la estrategia estatal.

Finalmente, el Ayuntamiento reiteró que continuará impulsando una política de seguridad sustentada en la coordinación, la prevención y la proximidad social, con la finalidad de mantener un entorno de paz para las familias monclovenses.

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