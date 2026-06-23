Fiscal encabeza megaoperativo en Monclova; participan más de 150 elementos de corporaciones de seguridad

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    Fiscal encabeza megaoperativo en Monclova; participan más de 150 elementos de corporaciones de seguridad
    El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, encabezó un megaoperativo de seguridad en Monclova, en el que participaron más de 150 elementos de corporaciones municipales, estatales y federales. LIDIET MEXICANO

El fiscal general de Coahuila encabezó un megaoperativo en Monclova con más de 150 elementos de distintas corporaciones, como parte de la estrategia estatal de seguridad basada en la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento operativo en la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- Con la participación de más de 150 elementos de corporaciones municipales, estatales y federales, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, encabezó un megaoperativo de seguridad en Monclova, como parte de la estrategia para fortalecer la coordinación entre las diferentes instituciones y mantener la paz en la Región Centro.

Durante su visita, el fiscal informó que este despliegue forma parte de una serie de acciones que se realizan en todo el estado bajo el modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el cual tiene como ejes principales la coordinación, el orden y el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno.

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$!Autoridades informaron que los operativos forman parte del modelo de seguridad estatal que busca fortalecer la coordinación y la vigilancia en las distintas regiones del estado.
Autoridades informaron que los operativos forman parte del modelo de seguridad estatal que busca fortalecer la coordinación y la vigilancia en las distintas regiones del estado. LIDIET MEXICANO

Explicó que, además de los recorridos de vigilancia, actualmente se realizan entrevistas a elementos de distintas corporaciones para integrar nuevos grupos especializados que próximamente comenzarán operaciones en Coahuila. Entre ellos destacó una unidad enfocada en el combate al narcomenudeo y otra dedicada a la vigilancia en carreteras.

Señaló que los operativos ya se encuentran en marcha desde el pasado fin de semana, con la participación de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina y corporaciones estatales y municipales.

El fiscal indicó que estas reuniones permiten identificar las principales necesidades de cada región y establecer estrategias específicas para atenderlas, privilegiando la proximidad con la ciudadanía y el intercambio de información entre las autoridades.

Asimismo, anunció que la Fiscalía en la Región Centro será objeto de mejoras en su infraestructura, incluyendo trabajos de rehabilitación en diversas áreas, la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia y adecuaciones en el área de celdas para fortalecer la operatividad de la dependencia.

Finalmente, comentó que mantiene una gira de trabajo por los 38 municipios de Coahuila para supervisar personalmente las condiciones de las delegaciones de la Fiscalía y dar seguimiento a los acuerdos en materia de seguridad, además de continuar con el proceso de selección de elementos altamente especializados que formarán parte de las nuevas unidades operativas.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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