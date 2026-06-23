Fiscal encabeza megaoperativo en Monclova; participan más de 150 elementos de corporaciones de seguridad

Durante su visita, el fiscal informó que este despliegue forma parte de una serie de acciones que se realizan en todo el estado bajo el modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el cual tiene como ejes principales la coordinación, el orden y el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno.

MONCLOVA, COAH.- Con la participación de más de 150 elementos de corporaciones municipales, estatales y federales, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, encabezó un megaoperativo de seguridad en Monclova , como parte de la estrategia para fortalecer la coordinación entre las diferentes instituciones y mantener la paz en la Región Centro.

Explicó que, además de los recorridos de vigilancia, actualmente se realizan entrevistas a elementos de distintas corporaciones para integrar nuevos grupos especializados que próximamente comenzarán operaciones en Coahuila. Entre ellos destacó una unidad enfocada en el combate al narcomenudeo y otra dedicada a la vigilancia en carreteras.

Señaló que los operativos ya se encuentran en marcha desde el pasado fin de semana, con la participación de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina y corporaciones estatales y municipales.

El fiscal indicó que estas reuniones permiten identificar las principales necesidades de cada región y establecer estrategias específicas para atenderlas, privilegiando la proximidad con la ciudadanía y el intercambio de información entre las autoridades.

Asimismo, anunció que la Fiscalía en la Región Centro será objeto de mejoras en su infraestructura, incluyendo trabajos de rehabilitación en diversas áreas, la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia y adecuaciones en el área de celdas para fortalecer la operatividad de la dependencia.

Finalmente, comentó que mantiene una gira de trabajo por los 38 municipios de Coahuila para supervisar personalmente las condiciones de las delegaciones de la Fiscalía y dar seguimiento a los acuerdos en materia de seguridad, además de continuar con el proceso de selección de elementos altamente especializados que formarán parte de las nuevas unidades operativas.