Frontera mantiene vigilancia activa tras lluvias menores este fin de semana
El municipio de Frontera mantiene monitoreo permanente del clima ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas, aunque se reporta baja probabilidad de lluvias intensas
FRONTERA, COAH.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó, en coordinación con Protección Civil, que las probabilidades de precipitaciones fuertes para los próximos días son bajas. Sin embargo, el Gobierno Municipal mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas para actuar de manera oportuna ante cualquier cambio o eventualidad.
Abraham Palacios Cedillo, director de Protección Civil, confirmó que se da seguimiento constante a los sistemas meteorológicos, ya que las condiciones atmosféricas pueden modificarse en cuestión de horas. Por instrucciones de la alcaldesa, el personal operativo permanecerá atento durante este fin de semana para salvaguardar a las familias fronterenses.
Respecto a las lluvias del pasado viernes, la captación fue mínima: apenas dos milímetros de precipitación, sin afectaciones en viviendas, vialidades ni infraestructura urbana. Elementos de Protección Civil realizaron recorridos de supervisión en sectores con historial de acumulación de agua y mantuvieron vigilancia en arroyos y cauces naturales, los cuales permanecieron dentro de parámetros seguros.
La alcaldesa reiteró que el municipio continuará trabajando de forma preventiva y coordinada, y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales para cualquier actualización relevante sobre las condiciones del clima en la región.