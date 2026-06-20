Frontera mantiene vigilancia activa tras lluvias menores este fin de semana

FRONTERA, COAH.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó, en coordinación con Protección Civil, que las probabilidades de precipitaciones fuertes para los próximos días son bajas. Sin embargo, el Gobierno Municipal mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas para actuar de manera oportuna ante cualquier cambio o eventualidad.

Abraham Palacios Cedillo, director de Protección Civil, confirmó que se da seguimiento constante a los sistemas meteorológicos, ya que las condiciones atmosféricas pueden modificarse en cuestión de horas. Por instrucciones de la alcaldesa, el personal operativo permanecerá atento durante este fin de semana para salvaguardar a las familias fronterenses.