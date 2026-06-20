‘En tu escuela tú eliges’ fortalece autonomía educativa en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    ‘En tu escuela tú eliges’ fortalece autonomía educativa en Ramos Arizpe
    Autoridades educativas y municipales durante la entrega de apoyos del programa “En tu escuela tú eliges” en la primaria “Miguel Ramos Arizpe”. CORTESÍA

Programa municipal entrega equipamiento escolar con participación docente en decisiones sobre prioridades de cada plantel

RAMOS ARIZPE, COAH.- La comunidad educativa de Ramos Arizpe reconoció los resultados del programa municipal “En tu escuela tú eliges”, al destacar que este esquema permite atender de forma más precisa las necesidades de cada plantel y fortalecer el proceso de aprendizaje de niñas y niños mediante la adquisición de equipo y material previamente seleccionado por las propias escuelas.

Tras la entrega de los apoyos número 60 y 61 en la Escuela Primaria “Miguel Ramos Arizpe”, autoridades educativas coincidieron en que el modelo representa una estrategia innovadora de gestión pública, al colocar en manos de cada comunidad escolar la definición sobre el destino del recurso asignado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/crece-demanda-de-tramites-de-pension-de-maestros-en-coahuila-IF21533795

La directora técnica de la Zona Escolar 110, Olga María Ibarra Hernández, subrayó que el impacto es particularmente relevante en planteles con mayores limitaciones presupuestales, donde el apoyo permite mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

“El alumnado se beneficia de manera significativa, especialmente en el turno vespertino, que no cuenta con suficientes recursos. El Gobierno Municipal ha brindado un respaldo importante, lo que permite que los niños aprendan de forma más dinámica, divertida y con mejores herramientas para su desarrollo”, señaló.

$!Directoras de la primaria “Miguel Ramos Arizpe” agradecieron el apoyo.
Directoras de la primaria “Miguel Ramos Arizpe” agradecieron el apoyo. CORTESÍA

EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO

La supervisora de la Zona Escolar 110, Alma Patricia Alfaro Ramos, destacó que la principal fortaleza del programa radica en que cada institución define sus prioridades conforme a su realidad operativa.

“Es una estrategia excelente porque responde directamente a lo que cada escuela necesita. Esto es fundamental, ya que nadie conoce mejor las necesidades de un plantel que quienes trabajamos diariamente en él”, puntualizó.

Con una inversión de 100 mil pesos, los turnos matutino y vespertino de la primaria beneficiada recibieron proyectores, bocinas, una impresora multifuncional, alacenas, un minisplit y material de apoyo técnico-pedagógico, seleccionado previamente por ambos colectivos escolares.

$!Comunidad escolar recibe equipo y material seleccionado para fortalecer el aprendizaje en el plantel.
Comunidad escolar recibe equipo y material seleccionado para fortalecer el aprendizaje en el plantel. CORTESÍA

POLÍTICA PÚBLICA CON ENFOQUE PARTICIPATIVO

Impulsado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el programa suma ya 61 entregas en escuelas del municipio, consolidándose como una política pública que fortalece la infraestructura educativa y reconoce la participación directa de docentes y directivos en la toma de decisiones sobre sus prioridades.

El esquema se ha posicionado como una herramienta de gestión cercana a la comunidad escolar, al combinar inversión pública con participación activa de los planteles en la definición de sus necesidades más urgentes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alumnos
apoyos sociales
Educación

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Alimentación

Alimentación

true

POLITICÓN: Los mensajes y los silencios en la comida de cumpleaños del gobernador
NosotrAs: Por una educación libre de sexismo y abierta a la diversidad

NosotrAs: Por una educación libre de sexismo y abierta a la diversidad
En abril se informó que la propuesta se enfocaría en la región de Sabinas‑Burro Picachos, en Coahuila. ESPECIAL.

Coahuila aguarda noticias sobre extracción del gas no convencional
José Antonio “N” permanecerá internado en un penal estatal mientras enfrenta el proceso penal por el presunto feminicidio de su pareja sentimental.

Pruebas lo hunden: permanece detenido saltillense acusado del feminicidio de su pareja en NL
Fiesta. Hacienda El Mimbre será la sede de la primera edición del festival, que busca consolidarse como una nueva opción para los aficionados al rock en la región.

‘Saltillera Fest’ revela a sus primeros invitados; Inspector y La Gusana Ciega encabezan el cartel
Conoce los consejos que te ayudarán a ahorrar en tus próximas vacaciones.

¿Listo para tus vacaciones? 5 tips para planear el viaje de tus sueños en verano 2026
Los jardines de niños reportan una baja en su matrícula en los últimos años.

Coahuila: Desplome en preescolar lleva a educación básica a su matrícula más baja en ocho años