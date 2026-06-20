‘En tu escuela tú eliges’ fortalece autonomía educativa en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La comunidad educativa de Ramos Arizpe reconoció los resultados del programa municipal “En tu escuela tú eliges”, al destacar que este esquema permite atender de forma más precisa las necesidades de cada plantel y fortalecer el proceso de aprendizaje de niñas y niños mediante la adquisición de equipo y material previamente seleccionado por las propias escuelas. Tras la entrega de los apoyos número 60 y 61 en la Escuela Primaria “Miguel Ramos Arizpe”, autoridades educativas coincidieron en que el modelo representa una estrategia innovadora de gestión pública, al colocar en manos de cada comunidad escolar la definición sobre el destino del recurso asignado.

La directora técnica de la Zona Escolar 110, Olga María Ibarra Hernández, subrayó que el impacto es particularmente relevante en planteles con mayores limitaciones presupuestales, donde el apoyo permite mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. “El alumnado se beneficia de manera significativa, especialmente en el turno vespertino, que no cuenta con suficientes recursos. El Gobierno Municipal ha brindado un respaldo importante, lo que permite que los niños aprendan de forma más dinámica, divertida y con mejores herramientas para su desarrollo”, señaló.

EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO La supervisora de la Zona Escolar 110, Alma Patricia Alfaro Ramos, destacó que la principal fortaleza del programa radica en que cada institución define sus prioridades conforme a su realidad operativa. “Es una estrategia excelente porque responde directamente a lo que cada escuela necesita. Esto es fundamental, ya que nadie conoce mejor las necesidades de un plantel que quienes trabajamos diariamente en él”, puntualizó. Con una inversión de 100 mil pesos, los turnos matutino y vespertino de la primaria beneficiada recibieron proyectores, bocinas, una impresora multifuncional, alacenas, un minisplit y material de apoyo técnico-pedagógico, seleccionado previamente por ambos colectivos escolares.

POLÍTICA PÚBLICA CON ENFOQUE PARTICIPATIVO Impulsado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el programa suma ya 61 entregas en escuelas del municipio, consolidándose como una política pública que fortalece la infraestructura educativa y reconoce la participación directa de docentes y directivos en la toma de decisiones sobre sus prioridades. El esquema se ha posicionado como una herramienta de gestión cercana a la comunidad escolar, al combinar inversión pública con participación activa de los planteles en la definición de sus necesidades más urgentes.

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