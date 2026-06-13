Frontera prepara gran festejo para reconocer a los papás en su día

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    Frontera prepara gran festejo para reconocer a los papás en su día
    La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú invitó a las familias de Frontera a participar en el evento “¡A Todo Padre! ¡A dos de tres caídas gana papá!”, organizado para reconocer el esfuerzo y dedicación de los padres de familia. LIDIET MEXICANO

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú invitó a los padres de familia de Frontera a celebrar su día en un evento especial que incluirá lucha libre, rifas y actividades familiares el próximo 19 de junio

FRONTERA, COAH.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, invitó a todos los padres de familia del municipio a participar en el evento “¡A Todo Padre! ¡A dos de tres caídas gana papá!”, celebración que se llevará a cabo el próximo 19 de junio para reconocer el esfuerzo y dedicación de quienes son el pilar de sus hogares.

La edil destacó que este festejo fue organizado para agradecer a los papás fronterenses que diariamente trabajan por el bienestar de sus familias y contribuyen al desarrollo de la comunidad, por lo que hizo un llamado para que nadie se quede fuera de esta convivencia.

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El evento tendrá lugar el viernes 19 de junio a partir de las 18:30 horas en la explanada de la Presidencia Municipal, donde los asistentes podrán disfrutar de una función de lucha libre, rifas de regalos, dinámicas familiares y diversas sorpresas preparadas especialmente para la ocasión.

Pérez Cantú señaló que la actividad es resultado del trabajo coordinado entre el DIF Municipal de Frontera, el DIF Coahuila y el Gobierno del Estado, con el propósito de fortalecer la convivencia familiar y brindar un reconocimiento a quienes día a día cumplen con la responsabilidad de sacar adelante a sus seres queridos.

“Queremos celebrar a los papás como se merecen. Los esperamos para compartir una tarde llena de alegría, convivencia y sorpresas. Será una gran oportunidad para agradecerles todo lo que hacen por sus familias y por nuestra comunidad”, expresó la alcaldesa.

Con este tipo de actividades, la alcaldesa reafirmó su compromiso de impulsar espacios de convivencia que fortalezcan la unión familiar y promuevan la participación de las familias fronterenses.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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