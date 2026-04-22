Fuga de gas en pipa genera alerta en Frontera; situación fue controlada

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Monclova
/ 22 abril 2026
    Fuga de gas en pipa genera alerta en Frontera; situación fue controlada
    Una pipa de gas presentó una fuga mientras circulaba por la carretera federal 30, generando un fuerte operativo en Frontera. LIDIET MEXICANO

Una pipa con fuga de gas generó movilización de cuerpos de emergencia, afortunadamente autoridades lograron controlar la situación sin registrar personas lesionadas ni daños mayores

FRONTERA, COAH.- Una alerta por el alto riesgo de explosión se generó luego de que una pipa de gas comenzara a presentar una fuerte fuga mientras se desplazaba por la carretera federal número 30, en el municipio de Frontera.

La unidad, perteneciente a la empresa Sarahgas, comenzó a liberar el combustible en grandes cantidades luego de que el diferencial desprendiera una de las mangueras. Al percatarse de la situación, el chofer detuvo la marcha sobre el puente vehicular que cruza con el libramiento Carlos Salinas de Gortari y alertó a otros conductores.

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$!Elementos de Bomberos lograron controlar la fuga sin que se registraran personas lesionadas ni daños mayores.
Elementos de Bomberos lograron controlar la fuga sin que se registraran personas lesionadas ni daños mayores. LIDIET MEXICANO

El director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, informó que el incidente ocurrió en el cruce de los puntos conocidos como Poniente, Oriente, Norte y Sur, donde se registró una importante liberación de gas, lo que obligó a implementar un operativo preventivo en la zona.

Como medida de seguridad, se restringió el acceso al área, permitiendo únicamente la presencia del personal de emergencia, debido al alto riesgo de ignición. Elementos de Bomberos, con apoyo de dos unidades de ataque rápido y una motobomba, trabajaron intensamente para controlar la fuga.

$!Gracias a la pronta intervención de los cuerpos de auxilio se logró contener la situación en poco tiempo.
Gracias a la pronta intervención de los cuerpos de auxilio se logró contener la situación en poco tiempo. LIDIET MEXICANO

El funcionario destacó la pronta intervención de los cuerpos de auxilio, quienes lograron contener la situación en poco tiempo, evitando daños mayores o personas lesionadas.

Finalmente, indicó que la Subprocuraduría de Protección Civil será la encargada de determinar responsabilidades y dar seguimiento al caso, mientras que la emergencia fue controlada en su totalidad sin consecuencias graves.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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