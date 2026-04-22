Fuga de gas en pipa genera alerta en Frontera; situación fue controlada

FRONTERA, COAH.- Una alerta por el alto riesgo de explosión se generó luego de que una pipa de gas comenzara a presentar una fuerte fuga mientras se desplazaba por la carretera federal número 30, en el municipio de Frontera. La unidad, perteneciente a la empresa Sarahgas, comenzó a liberar el combustible en grandes cantidades luego de que el diferencial desprendiera una de las mangueras. Al percatarse de la situación, el chofer detuvo la marcha sobre el puente vehicular que cruza con el libramiento Carlos Salinas de Gortari y alertó a otros conductores.

El director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, informó que el incidente ocurrió en el cruce de los puntos conocidos como Poniente, Oriente, Norte y Sur, donde se registró una importante liberación de gas, lo que obligó a implementar un operativo preventivo en la zona. Como medida de seguridad, se restringió el acceso al área, permitiendo únicamente la presencia del personal de emergencia, debido al alto riesgo de ignición. Elementos de Bomberos, con apoyo de dos unidades de ataque rápido y una motobomba, trabajaron intensamente para controlar la fuga.

El funcionario destacó la pronta intervención de los cuerpos de auxilio, quienes lograron contener la situación en poco tiempo, evitando daños mayores o personas lesionadas. Finalmente, indicó que la Subprocuraduría de Protección Civil será la encargada de determinar responsabilidades y dar seguimiento al caso, mientras que la emergencia fue controlada en su totalidad sin consecuencias graves.

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