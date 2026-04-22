Garantiza Manolo Jiménez condiciones de seguridad para elecciones en Coahuila

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Coahuila
/ 22 abril 2026
    Garantiza Manolo Jiménez condiciones de seguridad para elecciones en Coahuila
    El mandatario llamó a los candidatos a privilegiar el respeto y evitar la polarización durante el proceso electoral. SANDRA GÓMEZ

El Gobernador de Coahuila destacó que la entidad cuenta con condiciones de seguridad para garantizar campañas y elecciones en un ambiente de paz

El gobernador Manolo Jiménez afirmó que Coahuila cuenta con todas las condiciones de paz y seguridad necesarias para el desarrollo de las campañas políticas y la jornada electoral del próximo 7 de junio.

Señaló que todos los candidatos tienen garantías para realizar sus actividades proselitistas sin contratiempos ni incidentes, por lo que los exhortó a presentar sus propuestas con respeto y a la altura de la ciudadanía, evitando caer en escenarios de confrontación.

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El mandatario reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá una postura de respeto absoluto al proceso electoral, sin intervención, pero con vigilancia permanente para asegurar la tranquilidad de la población.

Respecto al anuncio de Andrés Manuel López Beltrán, secretario general de Morena, y de María Luisa Alcalde, exdirigente nacional de ese partido, de permanecer en Coahuila para respaldar a sus candidatos, el gobernador consideró que se trata de dinámicas internas en un contexto político polarizado.

Añadió que, más allá de los posicionamientos o estrategias de los actores políticos, el resultado se definirá en las urnas el próximo 7 de junio. En ese sentido, subrayó que la mayoría de los coahuilenses apuesta por mantener al estado como uno de los mejores lugares del país para vivir, con condiciones de seguridad, desarrollo económico, estabilidad y paz laboral.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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