Garantiza Manolo Jiménez condiciones de seguridad para elecciones en Coahuila

Señaló que todos los candidatos tienen garantías para realizar sus actividades proselitistas sin contratiempos ni incidentes, por lo que los exhortó a presentar sus propuestas con respeto y a la altura de la ciudadanía, evitando caer en escenarios de confrontación.

El gobernador Manolo Jiménez afirmó que Coahuila cuenta con todas las condiciones de paz y seguridad necesarias para el desarrollo de las campañas políticas y la jornada electoral del próximo 7 de junio.

El mandatario reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá una postura de respeto absoluto al proceso electoral, sin intervención, pero con vigilancia permanente para asegurar la tranquilidad de la población.

Respecto al anuncio de Andrés Manuel López Beltrán, secretario general de Morena, y de María Luisa Alcalde, exdirigente nacional de ese partido, de permanecer en Coahuila para respaldar a sus candidatos, el gobernador consideró que se trata de dinámicas internas en un contexto político polarizado.

Añadió que, más allá de los posicionamientos o estrategias de los actores políticos, el resultado se definirá en las urnas el próximo 7 de junio. En ese sentido, subrayó que la mayoría de los coahuilenses apuesta por mantener al estado como uno de los mejores lugares del país para vivir, con condiciones de seguridad, desarrollo económico, estabilidad y paz laboral.