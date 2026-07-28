Gobierno de San Buenaventura condena vandalismo contra imagen del Santo Patrono

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    Gobierno de San Buenaventura condena vandalismo contra imagen del Santo Patrono
    Autoridades municipales condenaron el ataque contra la imagen de San Buenaventura y anunciaron acciones para esclarecer los hechos. CORTESÍA
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El Municipio condenó el acto de vandalismo contra la imagen de su santo patrono, reiteró su respaldo a la comunidad católica e informó que ya se realizan las investigaciones

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Luego del acto de vandalismo registrado durante la madrugada de este martes, en el que la imagen de San Buenaventura, santo patrono del municipio, resultó gravemente dañada al exterior de la parroquia, el Gobierno Municipal emitió un posicionamiento para condenar los hechos y expresar su respaldo a la comunidad católica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/parroquia-de-san-buenaventura-coahuila-denuncia-danos-a-la-imagen-de-su-santo-patrono-tras-ataque-vandalico-FM22480410

A través de un comunicado oficial, la administración municipal lamentó lo ocurrido y señaló que este ataque representa una ofensa al patrimonio religioso, histórico y cultural de San Buenaventura, además de lastimar el sentir de cientos de familias que profesan su fe y devoción por el santo patrono.

El Ayuntamiento informó que ya inició las acciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con la persona o las personas responsables, con el objetivo de que se aplique la ley conforme a derecho.

Asimismo, reiteró su solidaridad con la Parroquia de San Buenaventura y con toda la comunidad católica, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a preservar y respetar los espacios que forman parte de la identidad, la historia y las tradiciones del municipio.

Por su parte, la Parroquia de San Buenaventura confirmó que el acto ocurrió durante la madrugada del 29 de julio y lamentó que, más allá del daño material ocasionado a la imagen, el hecho representa una falta de respeto hacia un lugar sagrado y a los signos de la fe.

La comunidad parroquial invitó a los fieles a unirse en oración por la paz, el respeto y la conversión de quienes cometieron este acto, confiando en que “Dios siempre hace prevalecer el bien”, además de agradecer las muestras de apoyo recibidas.

El Gobierno Municipal concluyó su posicionamiento al señalar que en San Buenaventura no hay lugar para actos que atenten contra el patrimonio religioso, cultural y las tradiciones que dan identidad a la comunidad.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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