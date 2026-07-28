Parroquia de San Buenaventura, Coahuila, denuncia daños a la imagen de su santo patrono tras ataque vandálico

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Parroquia de San Buenaventura, Coahuila, denuncia daños a la imagen de su santo patrono tras ataque vandálico
    Fotografías difundidas por la parroquia muestran jardineras destrozadas, flores esparcidas y jarrones rotos tras los hechos. REDES SOCIALES

La Parroquia San Buenaventura denunció que la imagen de su santo patrono fue dañada durante la madrugada en un acto de vandalismo

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La Parroquia San Buenaventura dio a conocer que durante la madrugada de este martes fue víctima de un acto de vandalismo que dejó severamente dañada la imagen de San Buenaventura, ubicada en el exterior del templo parroquial.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la comunidad religiosa informó que los hechos ocurrieron durante las primeras horas del 28 de julio y lamentó las afectaciones ocasionadas a la representación de su santo patrono, considerada uno de los principales símbolos de fe para los fieles del municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/instituto-de-cultura-de-saltillo-se-deslinda-de-videos-grabados-sin-autorizacion-en-casa-purcell-y-teatro-garcia-carrillo-EM22480136

Junto con el mensaje, la parroquia compartió diversas fotografías que muestran los daños provocados en el sitio. En las imágenes se observan arreglos florales esparcidos sobre el suelo, jardineras destruidas, jarrones rotos y la imagen religiosa con visibles afectaciones.

En el pronunciamiento, la comunidad parroquial expresó que el incidente representa no solo un daño material, sino también una falta de respeto hacia un espacio sagrado y hacia los símbolos que forman parte de la vida espiritual de los creyentes.

Ante lo ocurrido, la parroquia hizo un llamado a sus feligreses a responder desde la fe, invitándolos a unirse en oración por la paz, el respeto y la conversión de quienes cometieron el acto vandálico. Asimismo, pidió mantenerse unidos como comunidad y confiar en que prevalecerán los valores de esperanza, unidad y caridad.

Hasta el momento, la parroquia no ha informado si se presentó una denuncia formal ante las autoridades ni si existen personas identificadas como presuntas responsables de los daños.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias

Localizaciones


Coahuila
San Buenaventura

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Milei siendo Milei

Milei siendo Milei
true

Ernesto Ruffo: Excesos del poder del régimen en México

true

POLITICÓN: Caso Ruffo, el ‘mayor golpe’ al huachicol fiscal cuyas cuentas no le salen FGR
El binomio canino “Noah” localizó un paquete con casi dos kilogramos de marihuana durante un operativo de inspección en una empresa de paquetería de Torreón.

Binomio canino detecta casi dos kilos de mariguana en empresa de paquetería de Torreón
Entre enero y junio, la entidad reporta 52 carpetas de investigación por el delito de abigeato.

Coahuila: aumenta 20% robo de ganado durante 2026
El equipo femenil de velocidad derrotaron a Colombia en la final para conquistar el título, convirtiéndose en bicampeonas de la prueba, tras repetir el oro obtenido en la edición anterior.

México supera las 20 medallas de oro en Santo Domingo 2026 y sigue líder del medallero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner en duda el futuro del T-MEC al asegurar que su país no depende del acuerdo comercial con México y Canadá.

Trump vuelve a amenazar con terminar el T-MEC... “México y Canadá nos necesitan, nosotros no”
A continuación, afirmó que el “gobierno de Brasil”, encabezado por el presidente de izquierda Luiz Inácio da Silva, supuestamente había aportado la mayor parte de la financiación.

Javier Milei acusa a los gobiernos de Brasil y México de financiar una ‘campaña anti-Argentina’ en el Mundial de Fútbol