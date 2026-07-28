Parroquia de San Buenaventura, Coahuila, denuncia daños a la imagen de su santo patrono tras ataque vandálico

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la comunidad religiosa informó que los hechos ocurrieron durante las primeras horas del 28 de julio y lamentó las afectaciones ocasionadas a la representación de su santo patrono, considerada uno de los principales símbolos de fe para los fieles del municipio.

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La Parroquia San Buenaventura dio a conocer que durante la madrugada de este martes fue víctima de un acto de vandalismo que dejó severamente dañada la imagen de San Buenaventura, ubicada en el exterior del templo parroquial.

Junto con el mensaje, la parroquia compartió diversas fotografías que muestran los daños provocados en el sitio. En las imágenes se observan arreglos florales esparcidos sobre el suelo, jardineras destruidas, jarrones rotos y la imagen religiosa con visibles afectaciones.

En el pronunciamiento, la comunidad parroquial expresó que el incidente representa no solo un daño material, sino también una falta de respeto hacia un espacio sagrado y hacia los símbolos que forman parte de la vida espiritual de los creyentes.

Ante lo ocurrido, la parroquia hizo un llamado a sus feligreses a responder desde la fe, invitándolos a unirse en oración por la paz, el respeto y la conversión de quienes cometieron el acto vandálico. Asimismo, pidió mantenerse unidos como comunidad y confiar en que prevalecerán los valores de esperanza, unidad y caridad.

Hasta el momento, la parroquia no ha informado si se presentó una denuncia formal ante las autoridades ni si existen personas identificadas como presuntas responsables de los daños.