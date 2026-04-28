Impulsan participación cívica con Cabildo Infantil en Monclova; destacan enfoque en derechos humanos

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Monclova
/ 28 abril 2026
    Impulsan participación cívica con Cabildo Infantil en Monclova; destacan enfoque en derechos humanos
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez y autoridades de derechos humanos atestiguaron la presentación de propuestas impulsadas por las y los menores. LIDIET MEXICANO

Niñas y niños de sexto grado asumieron de manera simbólica el gobierno municipal de Monclova durante el Cabildo Infantil 2026, donde expusieron propuestas enfocadas en educación, seguridad, cultura y bienestar social

MONCLOVA, COAH.- Con un mensaje orientado a fortalecer la formación de una sociedad más justa e incluyente desde la infancia, se llevó a cabo el Cabildo Infantil 2026 en Monclova, donde alumnas y alumnos destacados de sexto grado de primarias de la ciudad asumieron de manera simbólica cargos como alcalde e integrantes del Cabildo por un día.

El evento se desarrolló en el lobby de la Presidencia Municipal y fue encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, José Ángel Rodríguez Canales, y contó con la presencia de autoridades educativas, directivos, docentes, padres de familia y representantes de derechos humanos.

$!Un total de 21 estudiantes de primaria participaron en el Cabildo Infantil 2026 celebrado en la Presidencia Municipal de Monclova.
Un total de 21 estudiantes de primaria participaron en el Cabildo Infantil 2026 celebrado en la Presidencia Municipal de Monclova. LIDIET MEXICANO

En esta edición, el Cabildo Infantil estuvo integrado por 21 niñas y niños, quienes ocuparon distintos cargos públicos, entre ellos la alcaldía, sindicaturas, 17 regidurías y un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Cada participante presentó propuestas relacionadas con su área, abordando temas como educación, cultura, seguridad y bienestar social desde la perspectiva infantil.

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El cuerpo edilicio infantil fue encabezado por Cruz Alejandro Valero Vázquez como alcalde infantil, acompañado por Ángela Yaneth Cortez Ponce como secretaria del Ayuntamiento. En sindicaturas participaron Brayan Daniel Rodríguez Barrera como síndico de mayoría y Lía Ximena Valencia Ríos como síndica de primera minoría, junto a las y los regidores que formaron parte de este ejercicio ciudadano.

Durante su intervención, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, José Ángel Rodríguez Canales, destacó la relevancia de impulsar este tipo de actividades, al señalar que lo que se siembre en la infancia tendrá impacto directo en la sociedad del futuro.

“Lo que hagamos por nuestras niñas y niños va a repercutir en un futuro más sano, más incluyente y con mayores oportunidades para todas y todos”, expresó, al subrayar que la promoción y difusión de los derechos humanos es una prioridad fundamental.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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