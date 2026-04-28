Coahuila: amarran candidatos en voto popular de Morena una posición en lista de pluris

De acuerdo con la lista, la plurinominal número 1 registrada es Pily de Aguinaga, participante activa de Morena en el distrito 10 de La Laguna en elecciones anteriores, quien fue postulada con la suplencia de Delia Hernández, diputada de la actual legislatura.

Aunque el registro definitivo se concluiría este 29 de abril, integrantes del partido Morena en Coahuila revelaron los primeros nombres de la lista de plurinominales que podrían ocupar una de las nueve curules de representación proporcional en el Congreso del Estado.

El segundo nombre inscrito en la lista es el de Diego del Bosque, dirigente actual del partido Morena en Coahuila, quien tiene una suplencia pendiente de nombramiento.

El tercer lugar estaría pendiente y reservado para un integrante de Morena que corresponda al Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, y esta postulación está reservada para mujer en cumplimiento a acciones afirmativas.

En el lugar número cuatro figura el nombre de Fernando Hernández, otro integrante activo de Morena en el distrito lagunero número 11, con la suplencia de Antonio Attolini Murra, actual legislador.

En el lugar número cinco está Darinka Guerra, integrante del distrito 07 de Morena, con la suplencia de Delia Hernández, participante de Morena en Acuña.

En la sexta posición se encuentra el profesor Eduardo Hernández Carrizales, quien fue postulado con la suplencia de Alberto Hurtado.

En las siguientes posiciones, de la siete a la nueve, están Mayra Rangel, de Piedras Negras; Alfonso Almeraz, de Monclova, y Alejandra Salazar, de Saltillo.

Mientras que la decisión de que estos postulados estén definidos dependerá de las curules plurinominales que Morena logre obtener según el nivel de votación alcanzado en las casillas, algunos de los nombres que aparecen en esta primera lista no definitiva corresponden a aspirantes que contenderán a través de una candidatura sometida al voto popular.

Estos nombres son los de Pily de Aguinaga y su suplente Delia Hernández, quienes competirían por el voto popular de los distritos 10 y 04; también están los nombres de Fernando Hernández y Antonio Attolini, quienes contenderían por el voto de los distritos 11 y 09.