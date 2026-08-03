Intentan robar el emblemático monumento del venado en Candela, Coahuila; detienen a dos hombres

La acción fue realizada por elementos del Grupo de Reacción Coahuila (GRC), en coordinación con la Policía Municipal, quienes detectaron movimientos sospechosos en el acceso principal al municipio durante un patrullaje de rutina.

CANDELA, COAH.- Lo que inició como un recorrido preventivo de vigilancia concluyó con la detención de dos hombres señalados por presuntamente intentar sustraer piezas del monumento del venado, uno de los principales símbolos turísticos del Pueblo Mágico de Candela.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes sorprendieron en flagrancia a Santiago “N”, de 33 años, y Jorge “N”, de 34 años, quienes presuntamente manipulaban la estructura con la intención de desprender algunas de sus piezas.

Tras su aseguramiento, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que abrió la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación jurídica en las próximas horas.

El director de la Policía Municipal, Porfirio Galván, destacó que la detención es resultado de la coordinación permanente entre las corporaciones estatales y municipales para proteger tanto a la ciudadanía como al patrimonio histórico y turístico de Candela.

Asimismo, informó que los recorridos de vigilancia continuarán de manera permanente, con especial atención en las zonas de mayor afluencia turística y en los espacios emblemáticos del municipio, a fin de prevenir robos, actos vandálicos y daños a la infraestructura pública.

Por su parte, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de fortalecer las acciones de seguridad para preservar los sitios que forman parte de la identidad de Candela y garantizar que habitantes y visitantes disfruten de un entorno seguro.

Las autoridades también exhortaron a la población a reportar cualquier actividad sospechosa que represente un riesgo para los espacios públicos, al señalar que la conservación del patrimonio es una responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía.

El monumento del venado es uno de los principales atractivos de Candela y uno de los sitios más fotografiados por turistas, por lo que cualquier afectación a esta estructura representa un daño al patrimonio e imagen del Pueblo Mágico.