Intentan robar el emblemático monumento del venado en Candela, Coahuila; detienen a dos hombres

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Monclova
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    Intentan robar el emblemático monumento del venado en Candela, Coahuila; detienen a dos hombres
    Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica tras abrir la investigación correspondiente. LIDIET MEXICANO

Elementos del Grupo de Reacción Coahuila y de la Policía Municipal sorprendieron a dos hombres cuando presuntamente intentaban desprender piezas del emblemático monumento del venado

CANDELA, COAH.- Lo que inició como un recorrido preventivo de vigilancia concluyó con la detención de dos hombres señalados por presuntamente intentar sustraer piezas del monumento del venado, uno de los principales símbolos turísticos del Pueblo Mágico de Candela.

La acción fue realizada por elementos del Grupo de Reacción Coahuila (GRC), en coordinación con la Policía Municipal, quienes detectaron movimientos sospechosos en el acceso principal al municipio durante un patrullaje de rutina.

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$!El monumento del venado es uno de los principales íconos turísticos de Candela y un referente de la identidad del Pueblo Mágico.
El monumento del venado es uno de los principales íconos turísticos de Candela y un referente de la identidad del Pueblo Mágico. LIDIET MEXICANO

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes sorprendieron en flagrancia a Santiago “N”, de 33 años, y Jorge “N”, de 34 años, quienes presuntamente manipulaban la estructura con la intención de desprender algunas de sus piezas.

Tras su aseguramiento, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que abrió la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación jurídica en las próximas horas.

El director de la Policía Municipal, Porfirio Galván, destacó que la detención es resultado de la coordinación permanente entre las corporaciones estatales y municipales para proteger tanto a la ciudadanía como al patrimonio histórico y turístico de Candela.

Asimismo, informó que los recorridos de vigilancia continuarán de manera permanente, con especial atención en las zonas de mayor afluencia turística y en los espacios emblemáticos del municipio, a fin de prevenir robos, actos vandálicos y daños a la infraestructura pública.

Por su parte, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de fortalecer las acciones de seguridad para preservar los sitios que forman parte de la identidad de Candela y garantizar que habitantes y visitantes disfruten de un entorno seguro.

Las autoridades también exhortaron a la población a reportar cualquier actividad sospechosa que represente un riesgo para los espacios públicos, al señalar que la conservación del patrimonio es una responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía.

El monumento del venado es uno de los principales atractivos de Candela y uno de los sitios más fotografiados por turistas, por lo que cualquier afectación a esta estructura representa un daño al patrimonio e imagen del Pueblo Mágico.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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