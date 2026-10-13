Joven de 22 años es localizado sin vida en arroyo de Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.- Luego de varias horas de búsqueda, un joven de 22 años fue localizado sin vida la madrugada de este martes en un arroyo de la colonia 10 de Mayo de Frontera, después de salir de su casa la noche del lunes para comprar agua y no regresar.

El fallecido fue identificado como Josué Chaires, quien fue encontrado en las inmediaciones de las calles Geranios y De la Cruz. Un amigo lo localizó y pidió ayuda al número de emergencias 911, por lo que acudieron elementos de la Policía Municipal y socorristas de Protección Civil, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, Josué salió de su domicilio alrededor de las 22:30 horas del lunes 12 de octubre. Al ver que no regresaba, su esposa comenzó a preocuparse, pues había dejado su teléfono celular y sus pertenencias en la vivienda, además de que su vehículo permanecía estacionado.

La mujer comenzó a comunicarse con familiares y amigos para tratar de localizarlo, pero al no obtener información sobre su paradero, emprendieron la búsqueda por los alrededores.

Fue hasta la madrugada cuando Héctor Daniel Mendoza de la Garza, de 22 años, amigo del joven, lo encontró en el arroyo de la colonia 10 de Mayo y solicitó la intervención de las autoridades.

Al lugar acudió personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, que tomó conocimiento del caso y realizó las diligencias correspondientes. La autoridad clasificó el fallecimiento como suicidio por disparo de arma de fuego.

En la declaración rendida ante los investigadores, la esposa señaló que cuatro días antes Josué le había comentado que intentó quitarse la vida en un arroyo con un arma de fuego que, según su testimonio, pertenecía a su padre, José Antonio Chaires Rodríguez.

También refirió que el joven padecía depresión y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), antecedentes que fueron proporcionados a las autoridades como parte de las investigaciones.

El caso generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, luego de que la búsqueda del joven, quien salió de su casa la noche anterior, terminara con el hallazgo de su cuerpo.