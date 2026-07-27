Lo detiene la policía por broma al 911 en Monclova

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    Lo detiene la policía por broma al 911 en Monclova
    Corporaciones de seguridad y auxilio acudieron a la colonia San Francisco tras un reporte que resultó ser falso. REDES SOCIALES

Una falsa alerta sobre un ataque con arma blanca movilizó a cuerpos de emergencia en la colonia San Francisco; un joven fue detenido como presunto responsable

MONCLOVA, COAH.- Una falsa alerta sobre un supuesto ataque con arma blanca generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia durante la madrugada de ayer domingo en la colonia San Francisco; tras confirmar que el hecho nunca ocurrió, autoridades detuvieron a un joven señalado como presunto responsable de realizar la llamada.

El reporte fue recibido a través del sistema de emergencias 911, donde se advertía que dos personas habían resultado lesionadas con un objeto punzocortante en el cruce de las calles Pánfilo Natera y Carrillo Puerto.

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Ante la gravedad del aviso, elementos de la Policía Municipal, personal de Tránsito, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y rescatistas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas se trasladaron de inmediato al sitio para brindar atención.

Sin embargo, al llegar al lugar, los cuerpos de auxilio realizaron una inspección y no encontraron personas lesionadas, indicios de una agresión o señales de algún enfrentamiento. Frente a un domicilio únicamente se encontraba un grupo de personas, quienes aseguraron que en la zona no había ocurrido ningún incidente.

Al detectar inconsistencias en el reporte, los oficiales iniciaron las indagatorias para ubicar el origen de la llamada de emergencia. Durante la revisión, los elementos marcaron al número desde el que se solicitó apoyo y el teléfono comenzó a sonar entre los presentes.

El aparato pertenecía a Néstor Armando “M”, de 20 años, quien negó haber realizado la llamada; no obstante, los agentes procedieron con su detención ante el señalamiento por el presunto uso indebido del sistema de emergencias.

El joven fue trasladado a la Comandancia Municipal y quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar su situación jurídica.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que realizar reportes falsos al número 911 no es una conducta menor, ya que provoca la movilización innecesaria de policías, paramédicos y rescatistas, además de retrasar la atención de emergencias reales.

Asimismo, señalaron que este tipo de acciones pueden generar consecuencias legales, incluyendo sanciones económicas y penas establecidas en la legislación vigente del estado de Coahuila.

(CON INFORMACIÓN DE LA PRENSA)

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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