Localizan sin vida a vendedora de tortillas en Nadadores; atraviesa presunta crisis depresiva

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 4 marzo 2026
    Localizan sin vida a vendedora de tortillas en Nadadores; atraviesa presunta crisis depresiva
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron el peritaje en la vivienda de la calle Múzquiz. ARCHIVO

El cuerpo de Sheila Arizbet fue localizado por su propia madre y hermanas dentro de una de las habitaciones de su vivienda, poco antes de las 22:00 horas

NADADORES, COAH.— La tranquilidad nocturna de Nadadores se quebró abruptamente la noche del martes, cuando se confirmó el fallecimiento de una mujer de 34 años al interior de su vivienda. El hallazgo, realizado por sus propios familiares, desató una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades policiales en la colonia Benito Juárez, un sector que hoy se encuentra sumido en la consternación.

La víctima fue identificada como Sheila Arizbet ¨N¨, quien residía en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Melchor Múzquiz y Antonio Lombardo. Según los reportes iniciales, los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas, momento en que el sistema de emergencias recibió la alerta sobre una persona inconsciente en una de las habitaciones del inmueble.

TE PUEDE INTERESAR: Caen en Monclova dos hermanos buscados por homicidio en Oaxaca

Fueron la madre y las hermanas de Sheila quienes realizaron el macabro descubrimiento. Al ingresar a la habitación, localizaron a la joven, quien presuntamente utilizó una soga para terminar con su existencia. A pesar de la rápida intervención de los paramédicos de Protección Civil de Nadadores, las maniobras de auxilio fueron en vano; la mujer ya no contaba con signos vitales al momento de la valoración.

Elementos de la Policía Municipal procedieron de inmediato al acordonamiento del área, estableciendo un perímetro de seguridad para preservar la escena en espera de los servicios periciales. Minutos después, arribaron detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía de Justicia para iniciar con las diligencias de campo y la recolección de testimonios.

Sheila Arizbet era una figura conocida y estimada en su comunidad. Dedicada a la elaboración y venta de tortillas de harina, sus allegados la describieron como una persona amable, alegre y conversadora. Sin embargo, trascendió que la joven madre atravesaba por un periodo de profunda depresión y crisis por motivos personales, carga emocional que aparentemente derivó en la fatal determinación.

Habitantes de la zona señalaron con asombro que la tragedia parece ensañarse con ese punto específico de la colonia. Recordaron que, en años previos y a escasos metros de donde habitaba Sheila, un hombre y otra mujer también se quitaron la vida, sumando este nuevo caso a la memoria colectiva de la calle Múzquiz.

Tras concluir el peritaje en el sitio, las autoridades ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley antes de ser entregado a sus deudos para los servicios funerarios.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Suicidio

Localizaciones


Villa Nadadores

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tendencia

Tendencia
true

Los ayatolas del Bienestar y la deshonestidad intelectual
true

POLITICÓN: Reforma electoral tambalea mientras Morena regatea votos con aliados del PT y el Verde
La Fiscalía sostiene que el imputado actuó con alevosía al golpear a la víctima cuando estaba desprevenida.

Saltillo: Vinculan a proceso a José ‘N’ por homicidio calificado en caso de riña en bar
La gente mira una transmisión en una pantalla en un centro comercial sobre los ataques aéreos estadounidenses e israelíes en Irán y el contraataque de Irán, en Beijing, China.

¿Cómo se debe interpretar la respuesta de China a la guerra de Irán?
El proceso de venta de boletos para el Mundial 2026 evidencia que, pese al enorme interés global, el precio de las entradas también influye en la disponibilidad para varios partidos del torneo.

La verdad incómoda sobre el Mundial 2026: mucha demanda, pero no a cualquier precio
Los riesgos para el presidente Trump derivados del ataque a Irán se intensifican a medida que aumentan las bajas, suben los precios del petróleo y la guerra se extiende por la región.

Trump apuesta su presidencia en la guerra con Irán
Una mujer observa cómo se eleva el humo tras un ataque con misiles en Teherán, Irán, el lunes 2 de marzo de 2026.

El ataque a Irán aumenta el temor en Cuba, ya bajo presión de EU